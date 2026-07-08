Ευρωαγορές: Πιέσεις στους δείκτες υπό τη σκιά της έντασης ΗΠΑ-Ιράν και εν αναμονή των πρακτικών Fed

Ο Stoxx 600 καταγράφει απώλειες 0,68% στις 641,73 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 χάνει 0,80% στις 6.269 μονάδες.

«Κοκκινίζουν» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, καθώς η ανανεωμένη στρατιωτική ένταση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ωθεί τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, ενώ η επικείμενη δημοσίευση των πρακτικών της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ υπό τον νέο πρόεδρο, Κέβιν Γουόρς, αποτρέπει τους επενδυτές από το να τοποθετηθούν στο ταμπλό.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Stoxx 600 καταγράφει απώλειες 0,68% στις 641,73 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 χάνει 0,80% στις 6.269 μονάδες.

Ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχωρεί 1,29% στις 25.160 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατρακυλά 0,86% στις 8.636 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημειώνει απώλειες 0,76% στις 10.585 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολισθαίνει 0,70% στις 52.089 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 αφαιρεί 1,01% στις 19.441 μονάδες.

Παρά τις σημερινές απώλειες, οι επενδυτές δεν δείχνουν να πανικοβάλλονται, καθώς οι αγορές έχουν απορροφήσει αντίστοιχες γεωπολιτικές εντάσεις τις τελευταίες εβδομάδες χωρίς να περάσουν σε παρατεταμένη πτωτική τροχιά.

Την ίδια ώρα, ο περιορισμένος όγκος συναλλαγών αντανακλά την αναμονή των επενδυτών για τη δημοσίευση, αργότερα μέσα στην ημέρα, των πρακτικών της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τον Ιούνιο.

Τα πρακτικά αναμένεται να προσφέρουν την πρώτη λεπτομερή εικόνα των συζητήσεων υπό τον νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς. Δεδομένης της ρητής αποστροφής του για τις «προαναγγελίες» των μελλοντικών κινήσεων της Fed («forward guidance») των προκατόχων του και της δηλωμένης προτίμησής του για λιγότερη επικοινωνία, οι επενδυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για το πώς μια πιο «αδιαφανής» Fed σκοπεύει να σταθεροποιήσει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Με σχεδόν το ήμισυ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed να εκφράζεται ανοιχτά υπέρ της αύξησης των επιτοκίων κατά την τελευταία συνεδρίαση, λόγω των επίμονων πιέσεων στις τιμές, οποιοσδήποτε «γεράκιος» τόνος στα πρακτικά θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη αναπροσαρμογή των παγκόσμιων επιτοκιακών καμπυλών.

Στον κλάδο της ενέργειας, οι πετρελαϊκοί κολοσσοί Shell και BP κινούνται ανοδικά, καταγράφοντας κέρδη 4,93% και 3,26% αντίστοιχα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται.

Στο γεωπολιτικό σκηνικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν, σε απάντηση για τα ιρανικά πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να απαντά ότι επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δηλώνει ότι οι νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν είναι «απολύτως απαραίτητες».

Απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια

Στα ασιατικά χρηματιστήρια, το κλίμα παρέμεινε μεικτό, με τη μεγαλύτερη πίεση να καταγράφηκε στη Νότια Κορέα. Το χρηματιστήριο της χώρας διέκοψε προσωρινά τις συναλλαγές από την πλευρά των πωλήσεων, καθώς ο δείκτης αναφοράς KOSPI υποχώρησε περισσότερο από 5%.

Ο KOSPI έκλεισε με απώλειες 5,35%, στις 7.246,79 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 20 Μαΐου, ενώ βρέθηκε πλέον πάνω από 20% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει στα τέλη Ιουνίου, περνώντας σε περιοχή «bear market». Το αρνητικό κλίμα τροφοδότησαν οι έντονες διακυμάνσεις στις μετοχές των κατασκευαστών τσιπ, λόγω των ανησυχιών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και οι αυξανόμενες ανησυχίες για τα assets υψηλού κινδύνου.

Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί Samsung, η οποία υποχώρησε σχεδόν κατά 6%, και SK Hynix, με απώλειες 2,45%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι μετοχές του αμυντικού κλάδου. Την ίδια ώρα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 1,2%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,47%.