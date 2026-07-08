Χρηματιστήριο: «Κοκκίνισε» το ταμπλό λόγω Μέσης Ανατολής - Σε δοκιμασία οι 2.500 μονάδες

Μεγάλες απώλειες για Γενικό Δείκτη και τράπεζες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς το διεθνές επενδυτικό κλίμα επιδεινώνεται λόγω της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Μόλις 12 μετοχές σε θετικό έδαφος σε όλο το ταμπλό.

Upd. 12:09

Σε αρνητικό έδαφος κινείται την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά τη χθεσινή διόρθωση, με το διεθνές επενδυτικό κλίμα να επιδεινώνεται λόγω της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων παραμένουν υπό πίεση, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των 10ετών γερμανικών ομολόγων να κινούνται προς το ψυχολογικό όριο του 3%. Στο επίκεντρο για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται και η προειδοποίηση του οίκου Scope, ότι η Γερμανία θα πρέπει να σταθεροποιήσει το δημόσιο χρέος της μακροπρόθεσμα ώστε να διατηρήσει την αξιολόγηση ΑΑΑ.

Εκτός Ευρώπης, οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών ομολόγων έφθασαν σε υψηλό 30 ετών.

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον περισσότερων από 80 στόχων στο Ιράν, ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακάλεσε την εξαίρεση που επέτρεπε τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να «σκαρφαλώνει» σήμερα προς τα 79 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο άνω του 6%.

Διαβάστε ακόμα - Χρηματιστήριο: Έσπασε ξανά το «φράγμα» του ενός εκατομμυρίου μερίδων - Τα πολυετή υψηλά φέρνουν νέο κόσμο στο ταμπλό

Οι μεγαλύτερες πιέσεις πάντως αναμένεται να εκδηλωθούν στα ομόλογα βραχυπρόθεσμων λήξεων καθώς, όπως σχολιάζουν ξένοι αναλυτές, η άνοδος του Brent πάνω από τα 76 δολάρια αυξάνει τις πιθανότητες νέας αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο έτος.

Αυτό που τονίζουν ξένοι αναλυτές, είναι ότι οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων και η ανάκληση της εξαίρεσης για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου συνιστούν τη σημαντικότερη κλιμάκωση στις σχέσεις Ουάσιγκτον - Τεχεράνης μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης και αυξάνουν τον κίνδυνο κατάρρευσης της εύθραυστης εκεχειρίας.

Διαβάστε ακόμα - Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν «τελείωσε» - «Είναι άρρωστοι οι άνθρωποι»

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σημειώνει απώλειες άνω του 2%, όπως και ο CAC στο Παρίσι, ενώ πτωτικά σε ποσοστό περί του 1,50% κινείται ο βρετανικός FTSE100.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.466,30 μονάδες με απώλειες 2,98%, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 3,38% στις 2.762,41 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι Eurobank και Alpha Bank με απώλειες 4,03% και 3,96% αντίστοιχα, και ακολουθεί η Τρ. Πειραιώς με απώλειες 3,71% στα 8,93 ευρώ. Ακολουθούν με μικρότερες απώλειες οι Optima (-3,57%) και ΕΤΕ (-3,25%), ενώ οι τίτλοι των Credia και Τρ. Κύπρου υποχωρούν 2,60% και 1,32% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:8,5 με 12 μόλις τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 102 σε αρνητικό και 38 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 99,12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 19,46 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.