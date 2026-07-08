Πετρέλαιο: Εκτοξεύονται οι τιμές 6,5% μετά το «τέλος της εκεχειρίας»

Τα άκρως ανησυχητικά ράλι των προηγούμενων μηνών θυμίζουν οι κινήσεις των τιμών του πετρελαίου την Τετάρτη, στον απόηχο της δήλωσης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Τελευταία ενημέρωση: 12:35

Τα άκρως ανησυχητικά ράλι των προηγούμενων μηνών θυμίζουν οι κινήσεις των τιμών του πετρελαίου την Τετάρτη, στον απόηχο της δήλωσης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει τελειώσει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας νέας στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών.

«Για μένα, νομίζω ότι τελείωσε», δήλωσε την Τετάρτη στην Άγκυρα, σε συνέντευξη που έδωσε στην ετήσια σύνοδο κορυφής της στρατιωτικής συμμαχίας, έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. «Όσο με αφορά, είναι απλώς χάσιμο χρόνου», τόνισε.

«Δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί τους, αλλά είναι αποβράσματα», δήλωσε ο Τραμπ. «Είναι άρρωστοι άνθρωποι, καθοδηγούνται από άρρωστους ανθρώπους, και είναι μοχθηροί, βίαιοι άνθρωποι, και αν είχαν πυρηνικό όπλο, θα το χρησιμοποιούσαν» πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερη σκληρή γλώσσα.

Υπό αυτή την εξέλιξη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate, παράδοσης Αυγούστου, εκτοξεύονται 6,67% στα 75,14 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές πετρέλαιο αναφοράς Brent, παράδοσης Σεπτεμβρίου, σκαρφαλώνουν 6,58% στα 79,07 δολάρια ανά βαρέλι.

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι ξεκίνησε μια «σειρά ισχυρών επιθέσεων» εναντίον του Ιράν, αφού τρία εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το Ορμούζ δέχτηκαν επίθεση την Τρίτη, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για τη στόχευση της εμπορικής ναυτιλίας.

«Οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις σε τρία εμπορικά πλοία που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ. Η αποδεδειγμένη επιθετικότητα του Ιράν ήταν αδικαιολόγητη, επικίνδυνη και αποτελεί σαφή παραβίαση της εκεχειρίας», δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε μια ανάρτηση στο X.

Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ήταν «απολύτως απαραίτητες», δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. «Όταν έχεις μια κατάπαυση του πυρός και το Ιράν βασικά παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός, πιστεύω ότι έχει εντελώς κρίσιμη σημασία οι ΗΠΑ να αντιδράσουν σθεναρά», δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους κατά τη δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Η Ουάσινγκτον αποκατέστησε επίσης τις οικονομικές κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία.

Την ίδια ώρα, το Ιράν ξεκίνησε τις δικές του επιθέσεις κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι παραβίασε το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Το Ιράν θα αποκομίσει οφέλη μόνο εάν επιδείξει καλή συμπεριφορά», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο CNBC, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ιδιωτικές συνομιλίες. «Οι ενέργειες του Ιράν στα Στενά ήταν εντελώς απαράδεκτες για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αντιμετωπιστούν με συνέπειες» πρόσθεσε.

Τρία πλοία δέχτηκαν επίθεση στο Ορμούζ ή κοντά σε αυτό την Τρίτη, σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, το οποίο αύξησε την αξιολόγηση απειλής για τα πλοία που διέρχονται από την πλωτή οδό σε «σοβαρή», προειδοποιώντας ότι είναι πιθανή περαιτέρω εχθρική δράση από το Ιράν.

«Δεν είναι προς το συμφέρον του Ιράν να καταλήξει σε μια συμφωνία, καθώς η επιρροή του στον Τραμπ αυξάνεται όσο πλησιάζουμε στον Νοέμβριο, αν και οι χθεσινές επιθέσεις συμπίπτουν με τις τρέχουσες τελετές κηδείας για τον Αλί Χαμενεΐ», δήλωσε ο Άντριου Τζάκσον, στρατηγικός αναλυτής στην Ortus Advisors.