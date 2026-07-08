Τραμπ: «Θα μπορούσα να αποσύρω όλα τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε να αποσύρει όλα τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη, προχωρώντας σε μία από τις ξεκάθαρες απειλές του προς τους συμμάχους στην περιοχή, κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε να αποσύρει όλα τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη, προχωρώντας σε μία από τις ξεκάθαρες απειλές του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η νέα απειλή του ήρθε την ώρα που ο Τραμπ επανέλαβε τις θέσεις του ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, αναζωπυρώνοντας μια κρίση που έχει δοκιμάσει πρόσφατα τη διατλαντική ενότητα.

Η μακροχρόνια επιθυμία του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο του της αυτόνομης περιοχής της Δανίας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το μέλλον του ΝΑΤΟ, το οποίο έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση από τις τακτικές επιθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ εναντίον των Ευρωπαίων συμμάχων και τις προειδοποιήσεις ότι θα μπορούσε να αρνηθεί να τους βοηθήσει εάν δεν ξοδέψουν περισσότερα για την άμυνα.

«Θα μπορούσαμε να αποσύρουμε όλους τους στρατιώτες μας από την Ευρώπη», δήλωσε ο Τραμπ καθώς καθόταν δίπλα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τρίτη στην Άγκυρα, την παραμονή της συνόδου κορυφής.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Γροιλανδία θα πρέπει να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι από τη Δανία», τόνισε.

Τον Ιανουάριο, η απειλή του Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη σύμμαχο του ΝΑΤΟ, Δανία - ενδεχομένως και με τη βία - προκάλεσε σοβαρούς τριγμούς στην στρατιωτική συμμαχία, οδήγησε σε απειλές για έναν διατλαντικό εμπορικό πόλεμο και συσπείρωσε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εναντίον των ΗΠΑ όσο ποτέ άλλοτε.

Υπάρχουν περίπου 80.000 αμερικανικά στρατεύματα σε όλη την Ευρώπη, τα οποία οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θεωρούν κρίσιμο στοιχείο της άμυνας της ηπείρου, όπως αναφέρουν οι FT.