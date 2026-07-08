Σχοινάς: Εξασφαλίσαμε επιπλέον 21 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών

Την εξασφάλιση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων άνω των 61 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστους των λιπασμάτων, ανακοίνωσε ο Σχοινάς.

Την εξασφάλιση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων άνω των 61 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστους των λιπασμάτων, ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ενημερώνοντας τα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τον πρωτογενή τομέα.

Όπως είπε ο κ. Σχοινάς, «η χώρα μας θα λάβει 21 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συγκαταλέγεται στους επτά μεγαλύτερους δικαιούχους του ευρωπαϊκού γεωργικού αποθεματικού, ενώ το ποσό θα συμπληρωθεί με περίπου 40 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους, ανεβάζοντας τη συνολική στήριξη για τους Έλληνες παραγωγούς σε περισσότερα από 61 εκατ. ευρώ».

«Στις 17 Ιουλίου, το Συμβούλιο Υπουργών καλείται να εγκρίνει την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού γεωργικού αποθεματικού, με στόχο τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστους των λιπασμάτων και η Ελλάδα θα συγκαταλέγεται στους επτά μεγαλύτερους δικαιούχους του ευρωπαϊκού αυτού πακέτου, εξασφαλίζοντας περίπου 21 εκατ. ευρώ. Στα χρήματα αυτά θα προστεθούν περίπου 40 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους, ώστε η συνολική στήριξη να ξεπεράσει τα 61 εκατ. ευρώ για τους Έλληνες παραγωγούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο κ. Σχοινάς έκανε λόγο για «συστηματική διαπραγμάτευση της χώρας στις Βρυξέλλες», προσθέτοντας ότι «τα νούμερα μόνο τυχαία δεν είναι». «Στις Βρυξέλλες κανείς δεν χαρίζει πόρους. Τους διεκδικείς, τους τεκμηριώνεις και τους κερδίζεις. Και η Ελλάδα αρχίζει ξανά να το κάνει με επιτυχία», σημείωσε.

Έμφαση έδωσε ο κ. Σχοινάς και στα μεταρρυθμιστικά μέτρα για την ενίσχυση των αγροτών, στους εκτεταμένους διασταυρωτικούς ελέγχους και στη συνεργασία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την ΑΑΔΕ, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα, επειδή πλέον πληρώνει σωστά».

«Αυτό είναι το πραγματικό πολιτικό μήνυμα. Δεν αρκεί να πληρώνουμε πολλά. Έχει σημασία να πληρώνουμε σωστά, ώστε οι ενισχύσεις να καταλήγουν σε εκείνους που πραγματικά παράγουν. Καταφέραμε ώστε με τους ίδιους περίπου ευρωπαϊκούς πόρους, περισσότεροι πραγματικοί παραγωγοί να δουν μεγαλύτερη ενίσχυση στον λογαριασμό τους» ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης και στη λειτουργία του νέου ΟΣΔΕ, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι «να μη χρειάζεται ο έντιμος αγρότης να αποδεικνύει κάθε χρόνο ότι είναι έντιμος αλλά να το αποδεικνύει το ίδιο το σύστημα, μέσα από προσυμπληρωμένα στοιχεία, αυτόματες διασταυρώσεις και ελέγχους πριν από την υποβολή των αιτήσεων».

Αναφερόμενος στις έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 2.900 υποθέσεις με εκτιμώμενη ζημία περίπου 69 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε περισσότερες από 1.100 περιπτώσεις που συνδέονται με τη δράση εγκληματικών οργανώσεων».

«Η ανοχή τελείωσε. Οι επιτήδειοι τελείωσαν. Τα λαμόγια τελείωσαν. Και αυτό το έκανε πράξη αυτή η κυβέρνηση, παρά τις Κασσάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία για τον πρωτογενή τομέα, συνδέοντας την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη μείωση του κόστους παραγωγής σε ένα κοινό σχέδιο για την επόμενη δεκαετία. Η Ελλάδα χρειάζεται τώρα ένα νέο εθνικό συμβόλαιο με την ελληνική παραγωγή, με ορίζοντα το 2035 και στόχο να ξανακάνει τον πρωτογενή τομέα έναν από τους μεγάλους πυλώνες της εθνικής της ανάπτυξης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ