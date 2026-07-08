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Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Στους 3.685 οι νεκροί

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Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Στους 3.685 οι νεκροί
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Γίνεται λόγος για 16.740 τραυματίες. Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν εκτιμήσεις για τον αριθμό των αγνοουμένων.

Ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου έγινε ακόμη πιο βαρύς, φτάνοντας τους 3.685 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της χώρας που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη.

Εκτός από τους 3.685 νεκρούς, γίνεται λόγος για 16.740 τραυματίες. Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν εκτιμήσεις για τον αριθμό των αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ έχει υπολογίσει πως ενδέχεται να είναι ως και 50.000. Άλλες πηγές αναφέρονται σε μέγεθος πιο κοντά στους 10.000. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 3.535 νεκρούς.

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tags:
Βενεζουέλα
Σεισμός
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