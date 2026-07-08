UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Η ΕΤΕ στα top picks

Η UBS εξακολουθεί να βλέπει τις ελληνικές τράπεζες ως μία από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στην Ευρώπη, εκτιμώντας ότι η ισχυρή πιστωτική επέκταση, η βελτίωση των διανομών προς τους μετόχους και οι ελκυστικές αποτιμήσεις συνεχίζουν να στηρίζουν τις προοπτικές του κλάδου.

Η UBS διατηρεί θετική στάση απέναντι στις ελληνικές τράπεζες, με τους αναλυτές του οίκου να διαπιστώνουν ότι οι εκτιμήσεις της αγοράς για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο συνεχίζουν να αναθεωρούνται ανοδικά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιοι εμφανίζεται πιο αισιόδοξοι από το consensus για την πορεία της κερδοφορίας ή των διανομών προς τους μετόχους.

Σε έκθεσή της για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, UBS προχωρά σε αντικατάσταση της Eurobank με την Εθνική Τράπεζα στη λίστα των ευρωπαϊκών top picks. Για την ETE ο οίκος βλέπει μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου, διατηρεί σύσταση buy και τιμή-στόχο 18,20 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 16%, ενώ μαζί με τη μερισματική απόδοση η συνολική δυνητική απόδοση υπολογίζεται στο 20%.

Παράλληλα, η UBS επισημαίνει ότι τον Ιούνιο επανήλθαν οι ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τα κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών. Η Alpha Bank συγκαταλέγεται μεταξύ των τραπεζών που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις προβλέψεις της αγοράς για τα κέρδη του 2027, ενώ για την Εθνική Τράπεζα η UBS εκτιμά ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο περαιτέρω αναβαθμίσεων, καθώς οι δικές της προβλέψεις για τα κέρδη του 2027 είναι περίπου 6% υψηλότερες από το consensus.

Για την Alpha Bank, η UBS εμφανίζεται πιο συντηρητική από την αγορά στις προβλέψεις για τα κέρδη, αλλά σημαντικά πιο αισιόδοξη για τις μελλοντικές διανομές προς τους μετόχους, εκτιμώντας ότι τα μερίσματα του 2027 θα μπορούσαν να διαμορφωθούν έως και 44% υψηλότερα από το consensus. Για τη Eurobank, οι προβλέψεις για την κερδοφορία βρίσκονται πολύ κοντά στις εκτιμήσεις της αγοράς, όμως οι προβλέψεις για τα μερίσματα είναι υψηλότερες, φθάνοντας έως 35% πάνω από το consensus για το 2027. Αντίθετα, για την Εθνική Τράπεζα η UBS εμφανίζεται πιο αισιόδοξη ως προς την κερδοφορία, προβλέποντας κέρδη ανά μετοχή περίπου 5% υψηλότερα από το consensus το 2027, ενώ για την Τρ. Πειραιώς οι εκτιμήσεις της παραμένουν ουσιαστικά ευθυγραμμισμένες με εκείνες της αγοράς τόσο για τα κέρδη όσο και για τις διανομές.

Θετική εικόνα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες

Σε επίπεδο ευρωπαϊκού κλάδου, η UBS διατηρεί στάση overweight, σημειώνοντας ότι οι τράπεζες έχουν υπεραποδώσει της ευρύτερης αγοράς κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες από τις αρχές του έτους. Σύμφωνα με τον οίκο, η βελτίωση των μακροοικονομικών προσδοκιών, οι υψηλότερες εκτιμήσεις για τα έσοδα ενόψει των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου και οι ελκυστικές αποτιμήσεις εξακολουθούν να στηρίζουν τον κλάδο, ο οποίος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με περίπου 30% discount έναντι της ευρύτερης αγοράς σε όρους P/E.

Η UBS εκτιμά ότι κατά την τρέχουσα περίοδο αποτελεσμάτων το ενδιαφέρον των επενδυτών θα επικεντρωθεί στις προοπτικές συγχωνεύσεων και εξαγορών, στον ανταγωνισμό στα περιθώρια δανείων και καταθέσεων, στις πιθανές αναβαθμίσεις των εταιρικών προβλέψεων για το 2026, στις πολιτικές εξελίξεις σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στις προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων.

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