Ερντογάν: «Θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή νομοθετικό πλαίσιο για τη διάλυση του PKK»

Ο Ερντογάν δεν έδωσε πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που αυτό θα προβλέπει, αλλά δήλωσε ότι η Άγκυρα είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει με επιτυχία την ειρηνευτική διαδικασία.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι νομοθετικό πλαίσιο που θα επιταχύνει την διάλυση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) θα κατατεθεί σύντομα στο κοινοβούλιο.

Απευθυνόμενος σε βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνηw και Ανάπτυξης (AKP), ο Ερντογάν δεν έδωσε πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που αυτό θα προβλέπει, αλλά δήλωσε ότι η Άγκυρα είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει με επιτυχία την ειρηνευτική διαδικασία με το PKK και να τερματίσει την 40ετή ένοπλη δράση της οργάνωσης κατά του τουρκικού κράτους.

Το νομοθετικό πλαίσιο αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο μετά την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ (7-8 Ιουλίου) και να ψηφισθεί πριν από τις θερινές διακοπές της βουλής. Θα προσφέρει μία νομική βάση για τον αφοπλισμό και την διάλυση του PKK.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ