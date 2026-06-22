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Τραμπ: «Το Ιράν θα συμφωνήσει να υποβληθεί σε σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων»

Newsroom
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Τραμπ: «Το Ιράν θα συμφωνήσει να υποβληθεί σε σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων»
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Στο ζήτημα των επιθεωρήσεων του ιρανικού οπλοστασίου αναφέρθηκε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η «εντιμότητα» σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά του Ιράν.

Στο ζήτημα των επιθεωρήσεων του ιρανικού οπλοστασίου αναφέρθηκε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η «εντιμότητα» σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά του Ιράν.

«Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να υποβληθεί σε σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πυρηνική εντιμότητα στο μέλλον», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Νωρίτερα σήμερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε δηλώσει από την Ελβετία ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και ότι η Τεχεράνη συμφώνησε στην επιστροφή επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων IRNA πως η Τεχεράνη δεν υπεισήλθε σε διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα ούτε ανέλαβε οποιαδήποτε νέα δέσμευση κατά τις συνομιλίες που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στην Ελβετία.

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Ιράν
ΗΠΑ
Πυρηνικά
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