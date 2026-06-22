Βανς: Επιστρέφουν οι επιθεωρητές του ΔΟΑΕ στο Ιράν - Μπήκαν τα θεμέλια για τελική συμφωνία

«Σημαντικό βήμα για τον αμερικανικό λαό και μία πρώτη κίνηση προς την οριστική αποπυρηνικοποίηση του Ιράν». Ικανοποιημένος ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Tην πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, αναγνώρισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, ανακοινώνοντας πως η Τεχεράνη να συμφωνεί να επιτρέψει επιθεωρητές της Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) στη χώρα ενώ οι συζητήσεις για τις επιθεωρήσεις πιθανόν να ξεκινήσουν ακόμα και αυτή την εβδομάδα.

«Οι Ιρανοί δέχθηκαν να προσκαλέσουν και πάλι τους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τον αμερικανικό λαό και μία πρώτη κίνηση προς την οριστική αποπυρηνικοποίηση, δηλαδή την οριστική παύση του ιρανικού προγράμματος πυρηνικού εξοπλισμού» υπογράμμισε.

Παράλληλα, εξέφρασε αισιοδοξία ότι «τέθηκαν τα θεμέλια για επιτυχημένη τελική συμφωνία». Σχετικά ωστόσο με την αξίωση του Ιράν για επιστροφή assets ο Βανς ανέφερε ότι «θα πρέπει να δημιουργηθεί μια διαδικασία που να διασφαλίζει ότι τα χρήματα θα διατεθούν στους Ιρανούς και όχι σε χρηματοδότηση τρομοκρατίας».

Οι τεχνικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται με επικεφαλής τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι και τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από πολιτικό, οικονομικό και νομικό επίπεδο, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται οι μηχανισμοί εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών και η συγκρότηση σχετικών τεχνικών ομάδων.

Στη διαδικασία εμπλέκονται επίσης ως μεσολαβητές το Κατάρ και το Πακιστάν, την ώρα που η κύρια ιρανική διαπραγματευτική ομάδα έχει επιστρέψει στην Τεχεράνη, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε νέα φάση των επαφών.

Ασφαλής διέλευση πλοίων με LNG από τα Στενά του Ορμούζ

Τέσσερα δεξαμενόπλοια με φορτίο LNG, που ελέγχονται από το Κατάρ, πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας τη διαδρομή που έχει υποδείξει το Ιράν, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

ΗΠΑ και Ιράν επιβεβαίωσαν νέα γραμμή επικοινωνίας για την «αποφυγή συμβάντων και στόχο την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ» για την περίοδο των 60 ημερών που ορίζεται στο μνημόνιο συναντίληψης.

Ιράν: 3 βασικά σημεία που πρέπει να τηρήσουν οι ΗΠΑ στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ επιβεβαίωσε ότι η ανώτατη αντιπροσωπεία της χώρας επιστρέφει στην πατρίδα μετά από «εντατικές συζητήσεις» στην Ελβετία. Στις συνομιλίες συμφωνήθηκε ότι «οι συζητήσεις σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και τεχνικών θα συνεχιστούν με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου», όπως ανέφερε.

Οι διαπραγματεύσεις για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος, εξαρτώνται από τρία βασικά σημεία του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο χώρες την περασμένη εβδομάδα. Η βάση των συνομιλιών είναι η «δέσμευση έναντι δέσμευσης» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, συμπλήρωσε. Αυτά είναι: