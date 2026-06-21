Δήμας: Εντός 2026 τα έργα στον κόμβο της Μεταμόρφωσης - Ιούλιο τα εγκαίνια του Ε65

«Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά ήδη έχουν δρομολογηθεί σημαντικές παρεμβάσεις» δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

«Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά ήδη έχουν δρομολογηθεί σημαντικές παρεμβάσεις» δήλωσε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, αναφορικά με τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι σε Αττική αποκαλύπτοντας ότι στις επόμενες εβδομάδες υπογράφεται η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, ένα έργο προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, μιλώντας για τον σιδηρόδρομο υποστήριξε ότι εντός του καλοκαιριού θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης ενώ ανακοίνωσε ότι μετατίθενται για τον Ιούλιο – για λόγους που σχετίζονται με ζητήματα ασφάλειας- τα εγκαίνια του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Αναφέρθηκε στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική λέγοντας ότι με την υλοποίηση τους τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά συνδέεται ο Περιφερειακός Αιγάλεω με τη Λεωφόρο Σχιστού και την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, ενώ παράλληλα θα καταργηθούν τα φανάρια στην περιοχή και θα δημιουργηθεί μια σημαντική εναλλακτική διαδρομή για τα βαρέα οχήματα.

«Αυτό θέλει τρία χρόνια από τη στιγμή που θα συμβασιοποιηθεί. Το κόστος είναι περίπου στα 70 εκατ. ευρώ και είναι ένα πολύ σημαντικό έργο», επισήμανε. Παράλληλα τόνισε ότι εντός 2026 θα ολοκληρωθεί και η παρέμβαση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης». Εξηγώντας τι θα αλλάξει ο υπουργός ανέφερε: «Σήμερα τα οχήματα που έρχονται από το αεροδρόμιο αναγκάζονται να παραχωρούν προτεραιότητα σε εκείνα που κινούνται από την Ελευσίνα, δημιουργώντας το γνωστό “φαινόμενο του μπουκαλιού”. Με τη νέα διαμόρφωση τα οχήματα θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό από διαφορετικές λωρίδες, περιορίζοντας σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση».

Μιλώντας για την πορεία των έργων του Μετρό ανέφερε ότι «πριν από δύο μήνες ολοκλήρωσε τη διαδρομή του ο πρώτος μετροπόντικας της Γραμμής 4. Ο δεύτερος, η “Νίκη”, έχει ήδη περάσει από την Κυψέλη και στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρώσει και αυτός τη διάνοιξη της σήραγγας. Όσον αφορά την αντικατάσταση του στόλου των λεωφορείων τόνισε ότι «προχωρά η πλήρης ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με νέα, σύγχρονα και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα, πλήρως προσβάσιμα σε όλους».

Ερωτηθείς εάν υπάρχει σχεδιασμός για να μπουν διόδια στον κόμβο της Βαρυμπόμπης απάντησε αρνητικά: «Δεν σχεδιάζουμε να βάλουμε διόδια» είπε προσθέτοντας ότι «αυτό είναι μια απόφαση που έχει λάβει η ελληνική πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρότι σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης προβλεπόταν διόδια. Όσον αφορά τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και το γιατί δεν παραδίδεται εντός Ιουνίου, σύμφωνα με την αρχικό σχεδιασμό, πρόσθεσε: «Ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Τα εγκαίνια, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα γίνουν μέσα στον Ιούλιο. Η μικρή μετάθεση του χρονοδιαγράμματος οφείλεται στο ότι εξετάζουμε συγκεκριμένα γεωλογικά φαινόμενα και προχωρούμε στις απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία με απόλυτη ασφάλεια. Ο αυτοκινητόδρομος είναι ουσιαστικά έτοιμος».

Αναφορικά με την πολύπαθη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη δήλωσε ότι « τα έργα προχωρούν με εξαιρετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς». Όπως είπε ο κ. Δήμα: «Η σιδηροδρομική θα έχει αποκατασταθεί εντός του καλοκαιριού. Το υπουργείο αξιοποιεί πλήρως τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στα έργα αποκατάστασης που σχετίζονται με τον Daniel, στα οποία εντάσσεται και η σιδηροδρομική γραμμή, το ύψος της χρηματοδότησης προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ».

Όσον αφορά την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου σημείωσε: «Η περαιτέρω ανάπτυξη του σιδηροδρόμου αποτελεί στρατηγική επιλογή. Προχωρά η επέκταση της ηλεκτροκίνησης πέρα από το Κιάτο, ενώ σχεδιάζονται πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα της χώρας τόσο στο εσωτερικό όσο και με τα Δυτικά Βαλκάνια. Συζητούμε έργα που θα συνδέουν τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης με τα λιμάνια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας μέσω σιδηροδρομικού δικτύου».

Μιλώντας για τα συστήματα αεροναυτιλίας και τα προβλήματα με τα ραντάρ ο υπ. Μεταφορών τόνισε ότι «τον τελευταίο χρόνο υλοποιείται, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης περίπου 300 σημείων για την αναβάθμιση των συστημάτων αεροναυτιλίας. Έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για το νέο σύστημα φωνητικών επικοινωνιών μεταξύ πιλότων και πύργων ελέγχου, ενώ στις αρχές Ιουλίου υπογράφουμ τη σύμβαση για το σύστημα προσέγγισης αεροσκαφών και παράλληλα προχωρούν οι διαπραγματεύσεις για την αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος αεροναυτιλίας της χώρας».

Ερωτηθείς και για το πολιτικό σκηνικό και τον στόχο της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές ο κ. Δήμας ανέφερε ότι «η αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος και αυτός είναι ο στόχος που έχουμε θέσει. Εμείς είμαστε αφοσιωμένοι στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος και θα κριθούμε στο τέλος της θητείας μας από τους Έλληνες πολίτες».

Απαντώντας, τέλος, για το ενδεχόμενο πολιτικής κίνησης από τον Αντώνη Σαμαρά: «Η άποψή μου είναι πως δεν θα στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Σαμαράς ανήκει και θα έπρεπε να είναι στη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, ο καθένας λαμβάνει τις αποφάσεις του και προφανώς κρίνεται γι’ αυτές».