Στο «κυνήγι» της στήριξης Τραμπ η Ευρώπη για τις συνομιλίες Ρωσίας–Ουκρανίας

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τη στήριξη του Τραμπ, σε μια νέα διπλωματική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επανεκκίνηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τη στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια νέα διπλωματική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επανεκκίνηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) στη Γαλλία, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας σχεδιάζουν να παρουσιάσουν στον Τραμπ μια πρόταση που θεωρούν ότι μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις και επικαλείται το Bloomberg, οι τρεις αυτές χώρες, γνωστές και ως Ε3, εκτιμούν ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο των μαχών έχουν ενισχύσει τη θέση της Ουκρανίας. Για τον λόγο αυτό πιστεύουν ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις που θα υπερβαίνουν τους όρους που είχαν διαμορφωθεί μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα το προηγούμενο έτος. Στόχος τους είναι η δημιουργία ενός νέου πλαισίου συνομιλιών που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες και θα παρέχει ισχυρότερες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία.

Οι προτάσεις αυτές παρουσιάστηκαν σε κοινή δήλωση των ηγετών της Ε3 (Γερμανία, Γαλλία, Ην. Βασίλειο) και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο. Το σχέδιο προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός με βάση την υφιστάμενη γραμμή του μετώπου, η οποία θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, προτείνονται ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας πολυεθνικής δύναμης που θα συμβάλει στη διατήρηση της σταθερότητας.

Ωστόσο, σημαντικά εμπόδια εξακολουθούν να υπάρχουν. Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα μιας εκεχειρίας, υποστηρίζοντας ότι θα έδινε στην Ουκρανία χρόνο να επανεξοπλιστεί και να ενισχύσει τις άμυνές της. Επίσης, αντιτίθεται στην παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Επιπλέον, η Ρωσία συνεχίζει να απαιτεί την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στην περιοχή του Ντονέτσκ, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Παρά τις αμφιβολίες ορισμένων Ευρωπαίων αξιωματούχων, όσοι υποστηρίζουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θεωρούν ότι οι συνθήκες έχουν αρχίσει να μεταβάλλονται. Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή του 2022, οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν περιορισμένη πρόοδο στο μέτωπο, ενώ υφίστανται σημαντικές απώλειες. Ταυτόχρονα, η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις, παρά την προσωρινή ενίσχυση από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και εγκαταστάσεις που συνδέονται με την αμυντική βιομηχανία, φέρνοντας τις συνέπειες του πολέμου πιο κοντά στην καθημερινότητα των Ρώσων πολιτών. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θεωρούν ότι η συγκυρία αυτή δίνει στην Ευρώπη την ευκαιρία να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζονται νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ προσπαθούν να αποτρέψουν την επανάληψη της ενεργειακής κρίσης που έπληξε την Ουκρανία τον προηγούμενο χειμώνα εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.