Μαρκόπουλος: Ανυπόστατες οι φήμες περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου

Ανυπόστατες χαρακτηρίζει τις φήμες περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου ο βουλευτής Β' Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος.

«Σε συνέχεια ανυπόστατων φημών περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου και προσπάθειας σπίλωσης της αξιοπιστίας μου, η οποία οργανωμένα ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνω ρητά και κατηγορηματικά:

Διαθέτω πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πάτρας

Είμαι κάτοχος Διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων».

Επίσης, ο κ. βουλευτής Β' Πειραιά καλεί εκείνους που διαδίδουν ψέματα στο διαδίκτυο, δηλητηριάζοντας τον δημόσιο λόγο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, να ανασκευάσουν.