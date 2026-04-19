Μαρκόπουλος: Ανυπόστατες οι φήμες περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου

Ανυπόστατες χαρακτηρίζει τις φήμες περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου ο βουλευτής Β' Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος.
«Σε συνέχεια ανυπόστατων φημών περί μη ύπαρξης πανεπιστημιακού πτυχίου και προσπάθειας σπίλωσης της αξιοπιστίας μου, η οποία οργανωμένα ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνω ρητά και κατηγορηματικά:
- Διαθέτω πτυχίο της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ του Πανεπιστημίου Πάτρας
- Είμαι κάτοχος Διπλώματος στα ΜΜΕ και τη Δημοσιογραφία από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων».
Επίσης, ο κ. βουλευτής Β' Πειραιά καλεί εκείνους που διαδίδουν ψέματα στο διαδίκτυο, δηλητηριάζοντας τον δημόσιο λόγο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, να ανασκευάσουν.