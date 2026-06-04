IRIS: Το κινητό γίνεται πορτοφόλι για πάνω από 4,5 εκατ. χρήστες

Με ισχυρή αύξηση σε όγκο και αξία συναλλαγών στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, το σύστημα άμεσων πληρωμών διευρύνει σταθερά το αποτύπωμά του.

Η σταδιακή μετάβαση της εγχώριας αγοράς σε ένα περιβάλλον άμεσων ψηφιακών πληρωμών αποτυπώνεται με ολοένα μεγαλύτερη σαφήνεια στα μεγέθη του IRIS, καθώς η υπηρεσία διευρύνει σταθερά τη χρήση της τόσο μεταξύ ιδιωτών όσο και στις συναλλαγές με επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν μέσω των υπηρεσιών IRIS 64,9 εκατ. συναλλαγές, αυξημένες κατά 46% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 5,36 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 42,2%. Η αύξηση των μεγεθών συμπίπτει με τη διεύρυνση των ορίων συναλλαγών και την ενσωμάτωση του IRIS στις εφαρμογές mobile banking των τραπεζών, εξέλιξη που έχει διευκολύνει τη χρήση των άμεσων μεταφορών χρημάτων στην καθημερινότητα των χρηστών.

Ο κύριος όγκος εξακολουθεί να προέρχεται από τις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών μέσω της υπηρεσίας IRIS P2P (άμεση μεταφορά χρημάτων μεταξύ ιδιωτών). Στο πρώτο πεντάμηνο του έτους πραγματοποιήθηκαν 56,6 εκατ. συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 3,1 δισ. ευρώ, ενώ οι εγγεγραμμένοι χρήστες έφτασαν τα 4,545 εκατ. στα τέλη Μαΐου.

Ξεχωρίζει η πορεία του P2Pro (πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις), καθώς οι πληρωμές προς επαγγελματίες αποτελούν πλέον το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα του συστήματος, ένδειξη ότι η χρήση του IRIS διευρύνεται σταδιακά πέρα από τον πυρήνα των συναλλαγών μεταξύ ιδιωτών. Οι συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 64,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 1,45 εκατ., ενώ η αξία τους ενισχύθηκε κατά 76,4%, φθάνοντας τα 107,2 εκατ. ευρώ. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της υπηρεσίας ανήλθαν σε 591,2 χιλιάδες. Η ανάπτυξη των πληρωμών προς επαγγελματίες φαίνεται να ενισχύεται από την ευρεία διάδοση του IRIS στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, καθώς και από την απλότητα ενεργοποίησης της υπηρεσίας για τους επαγγελματίες - χωρίς την ανάγκη πρόσθετου εξοπλισμού.

Ισχυρή παραμένει και η παρουσία της υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Μέσω του IRIS eCommerce - επιτρέπει στους πελάτες να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς κάρτα, απλώς με σάρωση QR κωδικού μέσω του mobile banking της τράπεζας επιλογής τους - πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 7 εκατ. συναλλαγές συνολικής αξίας 2,14 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη διείσδυση των άμεσων πληρωμών στις ηλεκτρονικές αγορές.

Τα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου επιβεβαιώνουν ότι το IRIS δεν αποτελεί πλέον μόνο εργαλείο μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών, αλλά διευρύνει σταθερά τον ρόλο του στο ευρύτερο οικοσύστημα πληρωμών, με τις συναλλαγές προς επαγγελματίες να αναδεικνύονται στον βασικό μοχλό της επόμενης φάσης ανάπτυξής του.