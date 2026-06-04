Ποια υποδομή «αναβιώνει» για την υδροδοτική ασφάλεια της Αττικής

Επίσπευση διαδικασιών προ του φάσματος της λειψυδρίας προωθούν ΕΥΔΑΠ Παγίων και Υπερταμείο με στόχο την ανάληψη συμπληρωματικών ενεργειών για την υδροδοτική ασφάλεια.

Επίσπευση διαδικασιών, προ του φάσματος της λειψυδρίας, προωθούν ΕΥΔΑΠ Παγίων και Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) με στόχο την ανάληψη συμπληρωματικών ενεργειών για την υδροδοτική ασφάλεια της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ – Υπερταμείο) ανέλαβε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, με 3 οικονομικούς φορείς (οι 2 από τη Θεσσαλονίκη) με στόχο την υπογραφή σύμβασης για την «Επαναφορά της λειτουργικότητας του υδροληπτικού έργου των υδρογεωτρήσεων Βασιλικών – Παρορίου του Μέσου Ρου Βοιωτικού Κηφισού για την επανένταξή του στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης».

Η σύμβαση ξεπερνά τα 19 εκατ. σε αξία, μαζί με προαίρεση 5,6 εκατ. (πλέον ΦΠΑ). Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, η οποία τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ, ενώ το έργο αφορά στην επαναλειτουργία υποδομών που κρίνονται κρίσιμες για την ενίσχυση της υδροδοτικής ασφάλειας της Αττικής. Στη διαδικασία έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι εταιρείες, Δυναμική Έργων Α.Ε. Τεχνική Εταιρεία, ΑΒΒ ΑΕ και Rotex A.E. Bte.

Για την ώρα, πάντως,, δεν υπάρχουν επίσημες νέες εξελίξεις αναφορικά με τη βασική μακροπρόθεσμη λύση για το πρόβλημα της λειψυδρίας, που είναι το έργο «Εύρυτος», προϋπολογισμού 750 εκατ. ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τις μελέτες της ΕΥΔΑΠ, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες υδροδότησης της Αττικής για τουλάχιστον 30 χρόνια. Οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση και τη δρομολόγηση του έργου ανήκουν στο Δημόσιο (ΥΠΕΝ, ΕΥΔΑΠ Παγίων και ενδεχομένως Υπερταμείο), με την ΕΥΔΑΠ να έχει υποστηρικτικό ρόλο.

Η ενίσχυση της υδροδοτικής ασφάλειας

Ως γνωστόν, ο Αναθέτων Φορέας είναι ο αποκλειστικός πάροχος υπηρεσιών ύδατος κατά μήκος του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ), παρέχοντας ακατέργαστο ύδωρ σε Ο.Τ.Α και Βιομηχανίες. Επιπλέον είναι ο πάροχος ακατέργαστου ύδατος στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ώστε να εξασφαλίζεται η εύλογη κατανάλωση ύδατος εκ μέρους των καταναλωτών της και να είναι σε θέση η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών ύδρευσης.

Η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση των παγίων που είναι στην κυριότητά της. Σκοπός της είναι η διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία των ακινήτων που της έχουν μεταβιβαστεί και συγκεκριμένα: το φράγμα και ο ταμιευτήρας του Εύηνου, το φράγμα και ο ταμιευτήρας του Μόρνου, ο ταμιευτήρας του Μαραθώνα, τα έργα και οι εγκαταστάσεις της Υλίκης, το ΕΥΣ, τα κατά τόπους αντλιοστάσια.

Με από 06.03.2026 απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, το έργο «Επαναφορά της λειτουργικότητας του υδροληπτικού έργου των υδρογεωτρήσεων Βασιλικών – Παρορίου του Μέσου Ρου Βοιωτικού Κηφισού για την επανένταξή του στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) της μείζονος περιοχής Πρωτευούσης» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021 κατά το άρθρο 130 ν. 4799/2021 (Α΄ 78), με τίτλο «Μέτρα πρόληψης ή αντιμετώπισης των συνεπειών της λειψυδρίας Αττικής», και η Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. ορίστηκε φορέας ωρίμανσης, διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων.

Όπως αναφέρεται, η παρούσα διαδικασία εφαρμόζεται λόγω κατεπείγουσας και επιτακτικής ανάγκης που αφορά την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην περιοχή της Αττικής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ανεξάρτητης Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων» (ΡΑΑΕΥ), η περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ και, κατά τούτο της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ, κηρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας. Συναφώς, στο πλαίσιο της διαπιστωθείσας λειψυδρίας, διαπιστώνονται οι εξής κίνδυνοι: (α) κίνδυνος περαιτέρω μείωσης υδατικών αποθεμάτων, (β) κίνδυνος πρόωρης εκδήλωσης υδατικού ελλείμματος στο λεκανοπέδιο Αττικής, (γ) κίνδυνος ανεπαρκούς περιθωρίου για την υλοποίηση μεσοπρόθεσμων έργων, και (δ) κίνδυνος αυξημένης εξάρτησης από περιορισμένο αριθμό υδατικών πηγών.

Ένα από τα έργα για την ενίσχυση και αναβάθμισή του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος καθώς και για τη διασφάλιση της υδροδότησης της Αττικής εξαιτίας της ανομβρίας και για την περίπτωση παρατεταμένης ξηρασίας, είναι η επαναφορά της λειτουργικότητας και επανένταξη στο ΕΥΣ των γεωτρήσεων Μέσου Ρου Βοιωτικού Κηφισού.

Ειδικότερα, οι υδατικοί πόροι που διατίθενται για την ύδρευση της Αθήνας είναι, κατά κύριο λόγο, το σύστημα των συνδεδεμένων ταμιευτήρων Ευήνου και Μόρνου, ο ταμιευτήρας Μαραθώνα, η λίμνη Υλίκη και διάφορες ομάδες γεωτρήσεων. Οι ταμιευτήρες του Ευήνου και του Μόρνου αποτελούν τα κύρια έργα αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων του ΕΥΣ, από τους οποίους πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των απολήψεων. Παράλληλα, στο ΕΥΣ περιλαμβάνονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν περίπου ογδόντα εννέα (89) εγκαταστημένες γεωτρήσεις, για την αξιοποίηση του υπόγειου υδατικού δυναμικού των καρστικών υδροφορέων του μέσου ρου του Βοιωτικού Κηφισού, της Υλίκης και της Β.Α. Πάρνηθας. Εξ αυτών, οι δεκαεπτά (17) αφορούν τον μέσο ρου του Βοιωτικού Κηφισού που αφορά το παρόν αίτημα και χωροθετούνται, ειδικότερα, στην περιοχή της Δαύλειας Βοιωτίας. Από τις αυτοψίες που έχουν πραγματοποιηθεί, έχει διαπιστωθεί ότι η τεχνική κατάσταση των υδρογεωτρήσεων και των αντλιοστασίων είναι προβληματική και απαιτείται αποκατάσταση του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού τους εξοπλισμού προκειμένου να τεθούν εκ νέου σε λειτουργία.

Εν όψει των ανωτέρω ο Αναθέτων Φορέας κρίνει αναγκαίο να προβεί σε ολοκληρωμένη ενεργοποίηση και ενίσχυση των διασυνδέσεων του υδροδοτικού συστήματος μέσω των υδρογεωτρήσεων Βασιλικών Παρορίου, των αντλιοστασίων και των υφιστάμενων αγωγών μεταφοράς νερού προς το υδραγωγείο Μόρνου και τη λίμνη Υλίκη.

Το αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης η επισκευή, η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού & εξοπλισμού αυτοματισμού τεσσάρων (4) αντλιοστασίων, των ΑΔ1, Α4, ΑΔ2, ΑΔ3, και δεκαεπτά (17) γεωτρήσεων που τα τροφοδοτούν. Στόχος της εν λόγω προμήθειας είναι να τεθούν ξανά σε λειτουργία τα τέσσερα αντλιοστάσια και να καλυφθούν οι ανάγκες ύδρευσης της πόλης της Αθήνας καθώς έχουν μειωθεί δραματικά τα αποθέματα ύδατος λόγω της έντονης λειψυδρίας των τελευταίων ετών. Τα προαναφερόμενα αντλιοστάσια και οι γεωτρήσεις είναι ανενεργές από τη δεκαετία του 1990 και χωροθετούνται στην περιοχή της Δαύλειας Βοιωτίας. Ο εξοπλισμός των αντλιοστασίων ΑΔ1, ΑΔ2 & Α4 αυτή τη στιγμή είναι ελλιπής λόγω λεηλασιών και τα αντλιοστάσια είναι αδύνατον να τεθούν σε λειτουργία λόγω έλλειψης εξοπλισμού αλλά και μη συντήρησης για περισσότερα από 30 χρόνια. Αντίθετα, το ΑΔ3 είναι πλήρες εξοπλισμού, αλλά λόγω παλαιότητας χρειάζεται συντήρηση και εκσυγχρονισμό.

Ο Ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης νέου εξοπλισμού και συντήρησης υφιστάμενου, υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες δοκιμαστικής λειτουργίας για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία θέσεως σε λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού και υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού του Αναθέτοντος Φορέα και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Συντηρητή και Λειτουργό του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος) σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04η.06.2026.