Ποια είναι τα σχέδια του ομίλου για την Ελλάδα. Η επόμενη μέρα.

Σε ένα στρατηγικό επιχειρησιακό hub για την περιοχή της Ευρώπης έχει αναδειχθεί για τη Mondelēz International η Ελλάδα, κατέχοντας ουσιαστικό ρόλο στις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες του ομίλου, με μια ιστορική διαδρομή σχεδόν δύο αιώνων και σημαντικές επενδύσεις σε κέντρα τεχνολογίας και καινοτομίας.

Τέσσερα χρόνια μετά την απόκτηση της Chipita, η Mondelēz International χαράσσει με σύνεση την επόμενη μέρα, ενώ η αναπτυξιακή της στρατηγική συνοψίζεται στην αύξηση των όγκων πωλήσεων, την επέκταση σε νέες κατηγορίες, καθώς και στην επίτευξη συνεργειών μεταξύ διεθνών και τοπικών σημάτων.

Σήμερα, η Mondelēz αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ελληνική αγορά σνακ και γλυκισμάτων, με παρουσία σε κατηγορίες όπως η σοκολάτα, τα κρουασάν, τα μπισκότα, οι αλοιφές φουντουκιού και τα τυριά κρέμα. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται ιστορικά brands όπως οι Lacta, Παυλίδης, 7Days, Molto, Merenda, Oreo και Bake Rolls. Η εταιρεία διατηρεί ηγετική θέση σε σειρά κατηγοριών, με την Παυλίδης να κατέχει την πρώτη θέση στη μαύρη σοκολάτα, τη Lacta να συγκαταλέγεται στους ηγέτες της αγοράς σοκολάτας γάλακτος και τα 7Days και Molto να κυριαρχούν στην κατηγορία των κρουασάν.

Έρχονται νέες κατηγορίες προϊόντων

Όπως αποκάλυψε χθες στους εκπροσώπους του Τύπου η γενική διευθύντρια της Mondelēz International για Ελλάδα και Κύπρο Marina Hadrovic, η εταιρεία έχει βάλει στόχο να αυξήσει τους όγκους πωλήσεων μέσα από την είσοδο σε νέες κατηγορίες προϊόντων και την αξιοποίηση ισχυρών brands του χαρτοφυλακίου της.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Lacta επεκτείνεται πέρα από τη σοκολάτα σε κατηγορίες όπως τα μπισκότα, με νέα προϊόντα όπως digestive, sandwich biscuits και cookies να αναμένεται να βρεθούν στα ράφια έως τα τέλη Ιουνίου.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει στις συνέργειες μεταξύ διεθνών και τοπικών σημάτων, ακολουθώντας το μοντέλο που έχει ήδη εφαρμόσει με προϊόντα όπως τα 7Days Oreo και τα Milka Croissant. Αντίστοιχες συνεργασίες αναμένεται να αναπτυχθούν και σε άλλες κατηγορίες, όπως τα προϊόντα ζύμης και τα κέικ, με στόχο την αξιοποίηση της αναγνωρισιμότητας των παγκόσμιων brands του ομίλου και τη διεύρυνση της παρουσίας τους σε νέες αγορές και κανάλια διάθεσης.

Στοίχημα η αύξηση της κατανάλωσης

«Η ανάπτυξη των κατηγοριών προϊόντων συνδέεται άμεσα με την αύξηση της κατανάλωσης, κάτι που προϋποθέτει και την ενίσχυση της παρουσίας μας σε τομείς όπου μέχρι σήμερα είχαμε περιορισμένη εκπροσώπηση. Η Lacta, ως η κορυφαία μάρκα στη σοκολάτα γάλακτος, διαθέτει ισχυρή κληρονομιά και υψηλή αναγνωρισιμότητα στην αγορά. Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε να επεκτείνουμε το brand και στην κατηγορία αρτοσκευασμάτων και μπισκότων» αποκάλυψε η Hadrovic.

Όπως τόνισε η ίδια, υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης της κατανάλωσης με δεδομένο ότι στην Ελλάδα η κατανάλωση σοκολάτας περιορίζεται στα 3 κιλά κατά κεφαλήν όταν στη Γερμανία είναι στα 8 κιλά και στην Ελβετία στα 11 κιλά. Η δε προσπάθεια ενίσχυσης των όγκων πωλήσεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά τροφίμων και γλυκισμάτων εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων ετών.

Χωρίς σημαντική επίδραση από τη Μέση Ανατολή

«Τα τελευταία δύο χρόνια αυξήθηκε η πίεση λόγω της εκτίναξης των διεθνών τιμών του κακάο, ωστόσο η τελευταία κρίση στη Μέση Ανατολή δεν έχει επηρεάσει σημαντικά την αγορά», σημείωσε, στη συνέχεια, η ίδια, τονίζοντας ότι το κόστος παραμένει καθοριστική παράμετρος για τους καταναλωτές.

Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή από μεγαλύτερες σε μικρότερες συσκευασίες, τάση που η Mondelēz θεωρεί ότι μπορεί να καλύψει χάρη στο ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων της.

«Ως εταιρεία δεν περνάμε την ακρίβεια στον καταναλωτή. Προσπαθούμε να βρούμε κάθε δυνατή λύση. Πριν προβούμε σε τιμολόγηση τσεκάρουμε. Θέλουμε να αυξήσουμε την κατηγορία. Υπάρχει μια μείωση στον όγκο, αλλάζει ο τρόπος κατανάλωσης και αντί να αλλάζουν μια σοκολάτα μεγάλη αγοράζουν μια μικρότερη πιο συχνά» εξήγησε για να συμπληρώσει πως «μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα διαφορετικά πορτοφόλια των καταναλωτών».

Κληθείσα δε να απαντήσει πότε αναμένεται να αποτυπωθεί στις τιμές των προϊόντων η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του κακάο, η Hadrovic εξήγησε ότι η εταιρεία προμηθεύεται την πρώτη ύλη περίπου έναν χρόνο νωρίτερα.

Επομένως, τυχόν οφέλη από τη μείωση των τιμών αναμένεται να γίνουν περισσότερο αισθητά από την επόμενη χρονιά.

Προς αναζήτηση εξαγορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο όμιλος συνεχίζει να αναζητά νέες πηγές ανάπτυξης, τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών.

Ερωτηθείσα σχετικά με το ενδεχόμενο νέων συμφωνιών, η Hadrovic ανέφερε ότι στόχος του ομίλου είναι ο διπλασιασμός του κύκλου εργασιών στα 50 δισ. δολάρια έως το 2030. «Πράγματι θα γίνουν εξαγορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος μας είναι να διπλασιάσουμε τον τζίρο μας μέχρι το 2030 και αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της ανάπτυξης της ίδιας της εταιρείας είτε μέσω εξαγορών», τόνισε.

Η Mondelēz απασχολεί σήμερα περισσότερους από 90.000 εργαζόμενους παγκοσμίως και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες. Το 2025 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 38,5 δισ. δολάρια, με το 40% των εσόδων να προέρχεται από αναδυόμενες αγορές. Η σοκολάτα αντιπροσωπεύει το 33% των πωλήσεων του ομίλου, τα μπισκότα και τα προϊόντα ζύμης το 48%, οι καραμέλες και οι τσίχλες το 11% και τα λοιπά προϊόντα, όπως το Philadelphia, το 8%.

Επενδύσεις 18 εκατ. ευρώ

Η απόκτηση της Chipita αποτέλεσε στρατηγικό ορόσημο για τη Mondelēz, καθώς της έδωσε το εισιτήριο εισόδου σε μια νέα κατηγορία προϊόντων, αυτή των προϊόντων ζύμης (baked snacks), ενώ παράλληλα ενίσχυσε σημαντικά το παραγωγικό της αποτύπωμα στην Ελλάδα. Με τη συμφωνία, ο όμιλος απέκτησε τις μονάδες της Λαμίας και της Λάρισας, οι οποίες μαζί με το εργοστάσιο Παυλίδη στην Αθήνα αποτελούν σήμερα τον πυρήνα της παραγωγικής παρουσίας του στη χώρα.

Μετά τη συναλλαγή, η έδρα της South Central Europe μεταφέρθηκε από τη Ρουμανία στην Ελλάδα, αντανακλώντας τη βαρύτητα που απέκτησε η χώρα στο παραγωγικό και επιχειρησιακό μοντέλο του ομίλου. Σήμερα, η περιφέρεια καλύπτει 12 χώρες, καταγράφει έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 4.000 εργαζόμενους σε επτά γραφεία και έξι εργοστάσια, εκ των οποίων τα τρία βρίσκονται στην Ελλάδα.

Από το 2022 μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει επενδύσει περισσότερα από 18 εκατ. ευρώ στη χώρα μας, τόσο για τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων όσο και για την ενίσχυση των κέντρων τεχνολογίας, καινοτομίας και κυβερνοασφάλειας που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Το μεγαλύτερο παραγωγικό συγκρότημα βρίσκεται στη Λαμία, όπου παράγονται τα κρουασάν 7DAYS και Molto, τα Bake Rolls, αλλά και προϊόντα της κατηγορίας των αλμυρών σνακ, όπως γαριδάκια και τσιπς. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες μονάδες τροφίμων στη χώρα, η οποία έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τη συνολική στρατηγική του ομίλου.

Στη Λάρισα λειτουργεί η μονάδα παραγωγής της μαρμελάδας Spin Span, ενώ εκεί παρασκευάζονται και οι γεμίσεις που χρησιμοποιούνται στα κρουασάν 7DAYS. Οι συγκεκριμένες γεμίσεις δεν καλύπτουν μόνο τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, αλλά εξάγονται και σε εργοστάσια της Mondelēz σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που αναδεικνύει τον εξαγωγικό ρόλο της ελληνικής παραγωγής.

Το hub Έρευνας και Ανάπτυξης

Στις εγκαταστάσεις της Λαμίας λειτουργεί το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας για τα προϊόντα ζύμης, το οποίο έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο κέντρο αριστείας για τον συγκεκριμένο κλάδο. Εκεί αναπτύσσονται νέες γεύσεις, νέοι συνδυασμοί σοκολάτας και ζύμης, καθώς και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές που στη συνέχεια αξιοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Αναλυτικότερα, οι καινοτομίες που σχεδιάζονται και δοκιμάζονται στη Λαμία εφαρμόζονται σε αγορές της Ευρώπης, αλλά και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία, το Μεξικό, η Ινδία και το Βιετνάμ. Η συνεργασία του κέντρου με τα υπόλοιπα διεθνή hubs έρευνας και ανάπτυξης της Mondelēz, όπως εκείνα στο Παρίσι και το Βρότσλαβ της Πολωνίας, ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη καινοτομίας του ομίλου.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ήδη παρουσιαστεί νέα προϊόντα που προέκυψαν από αυτή τη διαδικασία, μεταξύ των οποίων τα Milka Croissant και 7DAYS Oreo, ενώ παράλληλα υλοποιούνται έργα που αφορούν τον αυτοματισμό της παραγωγής και τη βελτίωση της διάρκειας ζωής των προϊόντων στο ράφι.

Το hub τεχνολογίας

Εξίσου σημαντικός με τον παραγωγικό και ερευνητικό ρόλο της χώρας είναι και ο τεχνολογικός της ρόλος μέσα στον όμιλο. Η Ελλάδα φιλοξενεί ένα από τα μόλις τρία Παγκόσμια Κέντρα Κυβερνοασφάλειας της Mondelēz International, γεγονός που αποτυπώνει τη στρατηγική σημασία που έχει αποκτήσει η χώρα σε τομείς υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης.

Το κέντρο στελεχώνεται από περισσότερους από 50 εξειδικευμένους μηχανικούς κυβερνοασφάλειας, οι οποίοι εργάζονται σε καθεστώς συνεχούς λειτουργίας, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα. Από την Ελλάδα παρακολουθούνται και υποστηρίζονται περίπου 500 εγκαταστάσεις του ομίλου παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων 140 εργοστάσια που βρίσκονται σε 80 διαφορετικές χώρες.

Σύμφωνα δε με τη Hadrovic, η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί αναγνώριση του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Παράλληλα, επιτρέπει στη Mondelēz να διατηρεί κρίσιμες γνώσεις και δεξιότητες εντός του οργανισμού, χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από εξωτερικούς συνεργάτες.