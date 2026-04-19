Φιντάν: Απειλή για Τουρκία και μουσουλμανικές χώρες η συμμαχία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας και της Κύπρου εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Τι ισχυρίστηκε.

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας και της Κύπρου εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις πάγιες αιτιάσεις της Άγκυρας περί «εχθρικών συμμαχιών» στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η Ελλάδα ίσως λέει άλλα και ίσως κρύβει άλλα» ισχυρίστηκε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, εκφράζοντας το εκνευρισμό της γειτονικής χώρας.

Μιλώντας στο διπλωματικό φόρουμ της Αττάλειας, ο Φιντάν επιχείρησε να αποσυνδέσει τις επαφές της Τουρκίας με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Αίγυπτος από οποιαδήποτε μορφή στρατιωτικής σύμπραξης κατά του Ισραήλ. Ωστόσο, την ίδια στιγμή στράφηκε ευθέως κατά της Ελλάδας, κατηγορώντας την ότι συμμετέχει ενεργά σε στρατιωτικές συνεργασίες που στρέφονται εναντίον της Άγκυρας σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

«Ναι, έχουμε και εμείς συνεργασίες με τις χώρες της περιοχής, αλλά σε επίπεδο στρατιωτικής συμμαχίας υπάρχει το ΝΑΤΟ, όπου και η Ελλάδα είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Στην περιοχή, η δημιουργία επιπλέον στρατιωτικής συμμαχίας Ισραήλ - Ελλάδας και Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου, είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί απειλή. Κανένας δεν πρέπει να περιμένει πως μπορεί να δημιουργηθεί διαφορετική εντύπωση. Κανένας, πριν ή μετά, δεν μας διαβεβαίωσε για κάτι άλλο, δεν μας δόθηκαν διαβεβαιώσεις» τόνισε.

«Όταν οι τρεις δυνάμεις δημιουργούσαν αυτή συμμαχία, κανένας δεν μας είπε "δεν είναι εναντίον σας" .Το αντίθετο θα έλεγα. Όταν έγινε η τελετή της δημιουργίας αυτής της συμμαχίας, οι τρεις ηγέτες ήταν μαζί. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε δίπλα του τον πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον πρόεδρο της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης και εκεί υπάρχουν οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργου που εξηγεί το πνεύμα αυτής της συμμαχίας και το γιατί δημιουργήθηκε» πρόσθεσε.

«Όταν υπάρχουν αυτές οι πραγματικότητες, θεωρώ πως η αντίδραση μας είναι και λίγη, λόγω των διαβουλεύσεων που έχουμε με την Ελλάδα, καθώς δεν θελήσαμε να ενοχλήσουμε το πνεύμα της συνεργασίας μας. Όμως, σε εκείνη τη σύνοδο, υπάρχουν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ, υπάρχουν συγκεκριμένοι στρατιωτικοί σχηματισμοί, στρατιωτικές συνεργασίες και δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν το βλέπουμε αυτό. Η Ελλάδα ίσως να το εξηγεί διαφορετικά, ίσως να το κρύβει» συμπλήρωσε.

»Η Ελλάδα είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και επιχειρεί να κάνει κι άλλες συμμαχίες. Καμία χώρα της Ευρώπης δεν έκανε αυτά που κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ, δηλαδή στρατιωτική συμμαχία και κοινή συνεργασία, κανένας άλλος δεν έχει υπογράψει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό είναι πηγή ανησυχίας και όχι μόνο για την Τουρκία. Αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο της Τουρκίας, μπορεί να μην το λένε οι μουσουλμανικές χώρες της περιοχής, αλλά ανησυχούν» εξήγησε.

«Μας ρωτούν, καθώς παρατηρούν επεκτατική πολιτική και πολιτική κατοχής του Ισραήλ. Όταν υπάρχει αυτή η εικόνα, δεν είναι σωστό να λένε πως η Τουρκία άδικα δημιουργεί αυτή την ανησυχία. Υπάρχουν οι πραγματικότητες, οι αλήθειες και οι ανησυχίες των χωρών της περιοχής. Η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει τον εαυτό της αλλά υπάρχουν κι άλλες στην περιοχή που είναι πιο αδύναμες και βλέπουν με ανησυχία αυτή τη στρατιωτική συμμαχία» κατέληξε.