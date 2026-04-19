Σάντσεθ: Η Ισπανία θα ζητήσει πλήρη αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ

H ισραηλινή κυβέρνηση «που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο (…) δεν μπορεί να είναι εταίρος μας», δήλωσε σε προεκλογική συγκέντρωση στην Ανδαλουσία (νότια).

Η Ισπανία θα ζητήσει από ΕΕ να αναστείλει πλήρως τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ, θεωρώντας πως η κυβέρνησή του «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. «Την Τρίτη, η ισπανική κυβέρνηση θα καταθέσει στην Ευρώπη μια πρόταση που θα προβλέπει η ΕΕ να ακυρώσει τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ», διότι μια κυβέρνηση «που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο (…) δεν μπορεί να είναι εταίρος μας», δήλωσε σε προεκλογική συγκέντρωση στην Ανδαλουσία (νότια).

«Είναι τόσο απλό», συμπλήρωσε. Η συμφωνία σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ, που τέθηκε σε ισχύ το 2000, περιλαμβάνει μια ρήτρα που συνδέει τη συμφωνία με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ισπανία αμφισβήτησε αυτήν τη συμφωνία για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Πέδρο Σάντσεθ και ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας εκείνης της εποχής έστειλαν μια κοινή επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η επιστολή ζητούσε μια αξιολόγηση του σεβασμού από το Ισραήλ των υποχρεώσεών του για τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Έκτοτε, ο Σάντσεθ είχε σταδιακά σκληρύνει τη θέση του σε αυτό το θέμα, ιδίως σε σχέση με τον πόλεμο στον Λίβανο, έως τη σημερινή ανακοίνωση που ακολουθεί μία επιστολή που εστάλη στην Επιτροπή από την Ιρλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, ζητώντας «η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ να εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων».

