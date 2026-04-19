Σε εργοτάξια του ΒΟΑΚ τη Δευτέρα ο Δήμας - Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Εργοτάξια του ΒΟΑΚ στις παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου θα επισκεφτεί αύριο, Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.
Το πρόγραμμα είναι το εξής:
- 09:00 π.μ. - Εργοτάξιο παράκαμψης Χανίων
- 10:30 π.μ. - Εργοτάξιο παράκαμψης Ρεθύμνου
- 12:00 μ.μ. - Εργοτάξιο παράκαμψης Ηρακλείου
Εν συνεχεία, στις 14:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε έργα βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στο τμήμα «ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα».