Bloomberg: Ελλάδα και Γαλλία ανανεώνουν για 5 χρόνια και διευρύνουν τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας

Η συμφωνία, η οποία είχε υπογραφεί αρχικά το 2021, προβλέπεται να παραταθεί για ακόμη πέντε χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη στενή αμυντική σύμπραξη Αθήνας και Παρισιού.

Στην παράταση για πέντε χρόνια της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας προχωρούν Ελλάδα και Γαλλία, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύμπραξη Αθήνας και Παρισιού, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.

Η συμφωνία, η οποία είχε υπογραφεί αρχικά το 2021, προβλέπεται να παραταθεί για ακόμη πέντε χρόνια, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών, εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα μετά τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, στις 24 Απριλίου, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την επίσημη επικύρωση της συμφωνίας.

Παράλληλα, οι δύο χώρες σχεδιάζουν να υπογράψουν πρόσθετες συμφωνίες που θα ενισχύσουν τη συνεργασία σε κρίσιμους τομείς, όπως η εξωτερική πολιτική, η πολιτική προστασία και η οικονομική ανάπτυξη, σημειώνει το δημοσίευμα.

Όπως τονίζεται, η σημασία της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εντεινόμενη αβεβαιότητα στις διατλαντικές σχέσεις. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν την ανάγκη για ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες εντός της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το Βloomberg, η νέα συμφωνία ενδέχεται να περιλαμβάνει και ρήτρα αυτόματης ανανέωσης, διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας.