Τραμπ για Ιράν: «Τους διαλύσαμε - Το μεγάλο κύμα επιθέσεων δεν ήρθε ακόμα»

«Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Είμαστε πολύ ισχυροί. Έχουμε τον καλύτερο στρατό στον κόσμο και τον χρησιμοποιούμε».

Ξεκάθαρος πως ο αμερικανικός στρατός «διαλύει τα πάντα» στο Ιράν αλλά το «μεγάλο κύμα επιθέσεων» δεν έχει έρθει ακόμα, εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε επικοινωνία του με το CNN, ενόψει του διαγγέλματός του. «Τους έχουμε διαλύσει», τόνισε ο Τραμπ προσθέτοντας πως: «νομίζω ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Είμαστε πολύ ισχυροί. Έχουμε τον καλύτερο στρατό στον κόσμο και τον χρησιμοποιούμε».

Μιλώντας ξεχωριστά στην New York Post, αρνήθηκε να αποκλείσει την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν.

Σχετικά με το πόσο θα μπορούσε να διαρκέσει ο πόλεμος, απάντησε πως: «Δεν θέλω να τον δω να διαρκεί πολύ. Πάντα πίστευα ότι θα ήταν τέσσερις εβδομάδες. Και είμαστε λίγο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» ενώ συμπλήρωσε πως οι ΗΠΑ κάνουν περισσότερα πέρα ​​από τη στρατιωτική επίθεση για να βοηθήσουν τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας του από το καθεστώς Χαμενεΐ.

«Πράγματι. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλουμε όλοι να μείνουν μέσα. Δεν είναι ασφαλές εκεί έξω» σημείωσε και πρόσθεσε πως η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο έκρυθμη. «Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε σκληρά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί αλλά έρχεται σύντομα» εξήγησε και αποσαφήνισε πως η «μεγαλύτερη έκπληξη» μέχρι στιγμής οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον αραβικών χωρών στην περιοχή: Μπαχρέιν, Ιορδανία, Κουβέιτ, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

«Μείναμε έκπληκτοι. Τους είπαμε (σσ: στις χώρες που χτύπησε η Τεχεράνη) πως "το έχουμε αυτό", και τώρα θέλουν να πολεμήσουν. Και πολεμούν επιθετικά. Επρόκειτο να εμπλακούν πολύ λίγο και τώρα επιμένουν να εμπλακούν» επεσήμανε ενώ διεμήνυσε πως: «Γνωρίζω τους Άραβες ηγέτες. Είναι σκληροί και έξυπνοι». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιρανική πυρηνική απειλή είναι ένα σημαντικό ζήτημα εδώ και χρόνια.

«Πρέπει να καταλάβετε, ζούσαν κάτω από αυτό το σκοτεινό σύννεφο για χρόνια. Γι' αυτό δεν θα μπορούσανε ποτέ να έχουν ειρήνη», σημείωσε, εκτιμώντας πως δεν γνωρίζει το ποιος μπορεί να αναδειχθεί για να ηγηθεί του Ιράν. «Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η νέα ηγεσία. Δεν ξέρουμε ποιον θα επιλέξουν. Ίσως να είναι τυχεροί και να βρουν κάποιον που ξέρει τι κάνει» ανέφερε.

Οι Ιρανοί, συνέχισε, έχασαν «πολλά από άποψη ηγεσίας» από τις πρώτες επιθέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ. «Είχαν 49 νεκρούς. Ήταν ένα καταπληκτικό χτύπημα». Πρόσθεσε πως «έγιναν λίγο αλαζόνες που συναντήθηκαν όλοι σε ένα μέρος. Νόμιζαν ότι ήταν μη ανιχνεύσιμοι. Δεν ήταν. Μας σόκαρε αυτό. Δεν ξέρουν καν ποιος τους ηγείται τώρα», έσπευσε να συμπληρώσει.

Ταυτόχρονα, δήλωσε πως η ομάδα του προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τους Ιρανούς, αλλά «δεν μπορέσαμε να κάνουμε συμφωνία με αυτούς τους ανθρώπους». Κάθε νέα προσφορά, ανέφερε, αντιμετωπίστηκε με μια ανατροπή προηγούμενων κεκτημένων. «Οι Ιρανοί δεν θα συμφωνούσαν να τερματίσουν τον εμπλουτισμό ουρανίου. Η στρατιωτική δράση είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το Ιράν» διαπίστωσε.

«Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για συμφωνίες» ανέφερε και επεσήμανε τη μακρά ιστορία της Τεχεράνης στην πρόκληση καταστροφής στην Μέση Ανατολή μετά την επανάσταση του 1979. «Γυρίζετε πίσω 37 χρόνια, στην πραγματικότητα 47 χρόνια, κοντά στα 50, κοιτάτε τι έχει συμβεί και όλους τους θανάτους. Άνθρωποι στον στρατό περπατούν χωρίς πόδια, περπατούν χωρίς χέρια, τα πρόσωπά τους θρυμματισμένα», σημείωσε.

Η τελευταία στρατιωτική επιχείρηση είναι μέρος μιας μακροπρόθεσμης εκστρατείας για την εξάλειψη της ιρανικής απειλής, αποσαφήνισε ο Τραμπ. «Εξουδετερώσαμε τον Κασέμ Σουλεϊμανί την τελευταία φορά», αναφερόμενος στην αμερικανική επίθεση με drone στις 3 Ιανουαρίου 2020 εναντίον του Ιρανού υποστράτηγου. «Ήταν ένας απίστευτα βίαιος, μοχθηρός στρατηγός».

Ο πλανήτης παρακολουθεί και σήμερα με κομμένη την ανάσα τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν που άναψε το φιτίλι για γενικευμένες επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Τεχεράνη δέχεται βομβαρδισμούς με δεκάδες νεκρούς την ώρα που στον πόλεμο μπήκε και η Χεζμπολάχ, η οποία έπληξε το Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να απαντά άμεσα βομβαρδίζοντας θέσεις της οργάνωσης στον Λίβανο.