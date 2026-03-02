Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να διαρκέσει «4 εβδομάδες ή λιγότερο» - Δεν θα διαπραγματευτούμε, λέει το Ιράν

"Δυστυχώς, θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες πριν από το τέλος. Έτσι είναι τα πράγματα", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social.

Εκδίκηση για τον θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών ορκίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν «πιθανόν και άλλες απώλειες στο μέλλον, ενώ εκτίμησε ότι η αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν να διαρκέσει «τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το σχέδιό του. «Δυστυχώς, θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες πριν από το τέλος. Έτσι είναι τα πράγματα», ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social.

Αναφερόμενος στους τρεις νεκρούς στρατιώτες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Αμερική θα εκδικηθεί για τους θανάτους τους και θα καταφέρει το πιο βαρύ πλήγμα στους τρομοκράτες που έχουν κηρύξει πόλεμο, βασικά, στον πολιτισμό».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε για άλλη μια φορά τους Φρουρούς της Επανάστασης και τη «στρατιωτική αστυνομία» του Ιράν να «καταθέσουν τα όπλα και θα έχουν πλήρη ασυλία ή θα αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο», σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε σύντομη ομιλία του, επανέλαβε επίσης την έκκλησή του να ανατραπούν οι ιρανικές αρχές: «Καλώ όλους τους Ιρανούς πατριώτες που θέλουν την ελευθερία να αδράξουν αυτή την ευκαιρία, να είναι γενναίοι, τολμηροί, ηρωικοί και να πάρετε πίσω την εξουσία. Η Αμερική είναι μαζί σας».

Παράλληλα, μιλώντας στην εφημερίδα Daily Mail ότι αναμένει η αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν να διαρκέσει «τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το σχέδιό του. «Αυτό ήταν πάντα μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων, οπότε, όσο ισχυρό κι αν είναι (το Ιράν), η χώρα είναι μεγάλη, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε τηλεφωνική συνέντευξη με τη βρετανική εφημερίδα.

Τρεις καλοί υποψήφιοι για την ηγεσία του Ιράν

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή τους New York Times ότι «έχει τρεις πολύ καλούς υποψήφιους» για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση του Ιράν μεταπολεμικά, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας το Σάββατο, κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εφημερίδα.

Ερωτηθείς ποιον θα ήθελε να δει να αναλαμβάνει επικεφαλής της χώρας, ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας απάντησε «έχω τρεις πολύ καλές επιλογές», προσθέτοντας: «δεν θα τις αποκαλύψω προς το παρόν. Ας τελειώσουμε τη δουλειά πρώτα». Ο κ. Τραμπ επανέλαβε ακόμη ότι «πρόθεση» της κυβέρνησής του και αυτής του Ισραήλ είναι ο πόλεμος να διαρκέσει «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες».

Λαριτζανί: «Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ»

Ο επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί απέρριψε σήμερα κάθε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ, κατηγορώντας τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι έσπειρε «το χάος» στη Μέση Ανατολή με την επίθεση που εξαπέλυσε μαζί με το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας το Σάββατο. «Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ», τόνισε ο Αλί Λαριτζανί, ο οποίος λίγο νωρίτερα κατηγόρησε τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τραμπ πως «βύθισε την περιοχή στο χάος με τις ‘παραληρηματικές φαντασιώσεις’ του και τώρα φοβάται ότι θα υπάρξουν κι άλλες απώλειες στις τάξεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ