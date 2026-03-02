Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Κύπρος: Από τον Λίβανο τα drones κατά της βρετανικής βάσης του Ακρωτηρίου

Κύπρος: Από τον Λίβανο τα drones κατά της βρετανικής βάσης του Ακρωτηρίου
Bρετανική βάση Ακρωτηρίου / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα εκτοξεύτηκαν από δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

Από το Λίβανο εκτοξεύτηκαν τα δύο drones που προκάλεσαν σήμερα τις ελαφρές ζημιές στην βρετανική βάση Ακρωτηρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και ο λόγος που δεν εντοπίστηκαν για να αναχαιτιστούν είναι λόγω του μικρού μεγέθους και του χαμηλού ύψους που πετούσαν.

Ανώτατες κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν πάντως πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για πρόθεση στόχευσης υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η προστασία των οποίων είναι η κύρια προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Προς το σκοπό αυτό και για προληπτικούς λόγος υπάρχει συνεργασία της Λευκωσίας όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με άλλες χώρες που θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιηθεί.

Αρμόδιες κυπριακές κυβερνητικές πηγές διαβεβαίωσαν επίσης ότι στην Κύπρο δεν βρίσκονται και δεν θα βρεθούν αμερικανικά αεροσκάφη.

