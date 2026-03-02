Στρατηγός Iράν: «Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου για να φύγουν οι Αμερικανοί»

«Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί».

Με εντατικοποίηση των πυραυλικών πληγμάτων κατά της Κύπρου απείλησε Ανώτατος αξιωματούχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στο νησί. Ειδικότερα, ο στρατηγός Σαρντάρ Τζαμπάρι, επεσήμανε ότι η Ουάσινγκτον έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της στην Κύπρο, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει σκληρή αντίδραση, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Khabar Fouri.

«Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα από τα αεροσκάφη τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους κατά της Κύπρου με τέτοια ένταση ώστε οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», φέρεται να δήλωσε. Παράλληλα, πηγές που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι όλα τα στοιχεία υποδηλώνουν πως τα drones που έπληξαν βρετανικές βάσεις στην Κύπρο εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Ενεργοποίηση ΕΑΧ Ελλάδας - Κύπρου

Μάλιστα, το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την ενεργοποίηση του δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδας-Κύπρου, με την αποστολή μέσων (δύο φρεγάτες με δύο F-16 ) και προσωπικού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη Μεγαλόνησο, για πρώτη φορά από την επίσημη διακήρυξη του δόγματος το 1993, που ο ΕΑΧ ενεργοποιείται υπό συνθήκες πολεμικής σύγκρουσης.

Ελληνικά F-16 και φρεγάτες στην Κύπρο

«Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσα τον κ. Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και οι παράνομες ενέργειες στο έδαφός της», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας, τονίζοντας πως βρίσκεται τις τελευταίες δύο ημέρες σε συνεχή διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό του, υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Δυσαρέσκεια της Λευκωσίας προς το Λονδίνο

Έντονη δυσαρέσκεια προς το Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζει η κυπριακή κυβέρνηση για την απουσία σαφούς και έγκαιρης διαβεβαίωσης ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πέραν του ανθρωπιστικού, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να δηλώνει μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου ότι «σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείουμε τίποτα».

Όπως ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, παρά τις διαβεβαιώσεις, που είχαν προηγηθεί από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου στο χθεσινό του διάγγελμα, δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο «σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Είναι κάτι το οποίο οφείλω να πω ότι το βλέπουμε με δυσαρέσκεια. Το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν αυτές οι διαβεβαιώσεις κατά το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού», είπε.

«Το Λονδίνο δεν βρίσκεται σε πόλεμο»

«Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν βρίσκεται σε πόλεμο», δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Μέση Ανατολή Χάμις Φάλκονερ στο BBC. Το Λονδίνο «έχει ενσυνειδήτως αποφασίσει να μην συμμετάσχει στον πρώτο κύμα των επιθέσεων που πραγματοποιούνται από την αμερικανική και την ισραηλινή κυβέρνηση», τόνισε.