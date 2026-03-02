Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Ο Πούτιν συζήτησε την κατάσταση στο Ιράν με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας
Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Ο Πούτιν είπε στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ότι υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη να επιλυθεί «αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση» με πολιτικά και διπλωματικά μέσα.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε τους κινδύνους μιας κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία.

«Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για τους πραγματικούς κινδύνους μιας εξάπλωσης της σύγκρουσης, η οποία έχει ήδη επηρεάσει τα εδάφη ορισμένων αραβικών χωρών και θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες» μετέδωσε το TASS, επικαλούμενο την ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με το Interfaχ, ο Πούτιν είπε στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ότι υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη να επιλυθεί «αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση» με πολιτικά και διπλωματικά μέσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

