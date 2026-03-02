Σε διαβούλευση το ν/σ για βαθύ κράτος και γραφειοκρατία: Οι 14 παρεμβάσεις - Το μήνυμα Χατζηδάκη

«Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη μάχη με το βαθύ κράτος» ανέφερε σε δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το σχέδιο νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, το οποίο αποτελείται από 14 παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινής επαφής των πολιτών με το Δημόσιο και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Η διυπουργική πρωτοβουλία αυτή συντονίστηκε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και αξιοποιώντας παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, προτάσεις των βουλευτών, αλλά και των ίδιων των πολιτών μέσω των ερωτηματολογίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

«Το νομοσχέδιο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη μάχη της κυβέρνησης με το βαθύ κράτος. Έρχεται σε συνέχεια άλλων πρωτοβουλιών, όπως ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους, η ταχεία απονομή των συντάξεων κι η προώθηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο» ανέφερε σε δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και σημείωσε: «Με τη μεταρρύθμιση αυτή, δίνουμε τέλος σε ”ιστορίες καθημερινής τρέλας” που ταλαιπωρούν τους πολίτες, αξιοποιούμε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για να αναβαθμίσουμε την εξυπηρέτησή τους, ενώ επιταχύνουμε ουσιαστικά και τη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων. Γνωρίζουμε ότι η μάχη με το βαθύ κράτος είναι διαρκής και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και με άλλες, νέες πρωτοβουλίες».

Οι 14 παρεμβάσεις του νομοσχεδίου

Σχετική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης υπενθυμίζει τις 14 παρεμβάσεις του νομοσχεδίου::

Αντικατάσταση με υπεύθυνη δήλωση των δικαιολογητικών που ήδη κατέχει το Δημόσιο (π.χ. για προσωπικές ή ειδική προσωπική κατάσταση). Σήμερα, για την ικανοποίηση του αιτήματός του, ο πολίτης χρειάζεται να προσκομίσει μια σειρά από δικαιολογητικά τα οποία βρίσκονται ήδη στη διάθεση του Δημοσίου. Πλέον, θα μπορεί να αντικαταστήσει τα δικαιολογητικά αυτά με μία υπεύθυνη δήλωση. Η διοικητική πράξη θα εκδίδεται αμέσως, ενώ εντός τριών μηνών θα ελέγχεται η ακρίβεια ή μη της υπεύθυνης δήλωσης. Για τις περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων, προβλέπονται ειδικές και αυστηρές κυρώσεις τόσο διοικητικές όσο και ποινικές.

Αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών. Το Ελληνικό Κράτος έχει διεκδικήσει κατά καιρούς την πόλη της Σαρωνίδας, τη μισή Καρδίτσα κλπ., με το επιχείρημα ότι ήταν κρατικά ακίνητα επί Τουρκοκρατίας. Στο εξής, το Δημόσιο δεν θα διεκδικεί ακίνητα ιδίως στις περιπτώσεις που:

Οι ιδιώτες ή οι δικαιοπάροχοι τους διαθέτουν ακίνητο μεταγεγραμμένο, μέχρι το 1975. Οι ιδιώτες ή οι δικαιοπάροχοι τους διαθέτουν έχουν εγκατασταθεί κατόπιν υπόδειξης δημόσιας αρχής (πρόσφυγες). Οι ιδιώτες ή οι δικαιοπάροχοι τους διαθέτουν προσωρινά παραχωρητήρια ή αντίστοιχους τίτλους που έχει εκδώσει η Διοίκηση. Αγροτικών ακινήτων που παραχωρήθηκαν από το κράτος και μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί ή δεν έχουν καταχωρισθεί τίτλοι κυριότητας.

Ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του. Ο πολίτης θα ενημερώνεται για μια σειρά από πληροφορίες, όπως:

ότι κατατέθηκε ο φάκελός του µε πλήρη δικαιολογητικά η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα το διαδικαστικό στάδιο που βρίσκεται ο εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης. Παράλληλα, για τυχόν περιπτώσεις μη εφαρμογής της ρύθμισης αυτής, εισάγονται κυρώσεις για τους αρμόδιους υπαλλήλους.