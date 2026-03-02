Σε υψηλό 4 εβδομάδων ο χρυσός με άλμα 3%

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύεται 3% στα 5.402 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures των ΗΠΑ κερδίζουν 2,9% στα 5.399,70 δολάρια ανά ουγγιά.

Σε υψηλό 4 και πλέον εβδομάδων σκαρφαλώνει ο χρυσός η Δευτέρα, καθώς οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, οι οποίες σκότωσαν τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το Σαββατοκύριακο, τροφοδότησαν φόβους για μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και αύξησαν την παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα, πυροδοτώντας μια επενδυτική ορμή προς ασφαλή καταφύγια.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύεται 3% στα 5.402 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures των ΗΠΑ κερδίζουν 2,9% στα 5.399,70 δολάρια ανά ουγγιά. Το πολύτιμο μέταλλο έφτασε το ιστορικό υψηλό των 5.594,82 δολαρίων στις 29 Ιανουαρίου. Το ασήμι στην αγορά σποτ ενισχύεται 0,22% στα 93,495 δολάρια η ουγγιά, ενώ ο χαλκός υποχωρεί 1% στα 6 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα χάνει 1,62% στα 2.337 δολάρια η ουγγιά και το παλλάδιο αποδυναμώνεται 1,2% στα 1.806 δολάρια η ουγγιά.

«Αυτό που βλέπουμε είναι μια μαζική άνοδο και προσφυγή στα assets που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια, η οποία αντικατοπτρίζεται στα κέρδη του χρυσού και αντικατοπτρίζεται επίσης στις απώλειες περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τον κίνδυνο, όπως οι μετοχές», υπογράμμισε ο αναλυτής της ActivTrades, Ρικάρντο Εβαντζέλιστα σύμφωνα με το CNBC.

Οι μετοχές διεθνώς δέχονται ισχυρές πιέσεις καθώς η στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως θα διαρκέσει εβδομάδες, απειλώντας να ανατρέψει την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη και ίσως να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό. Το Ιράν αντεπιτέθηκε στις πόλεις του Κόλπου, με διακοπή στις αεροπορικές μεταφορές και φρένο στη διέλευση δεξαμενόπλοιων μέσω των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ.

Ο χρυσός έχουν χτυπήσει διαδοχικά ρεκόρ όλων των εποχών φέτος λόγω των αυξημένων παγκόσμιων πολιτικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων. Το 2025 μέτρησε ράλι 64% με ώθηση από τις ισχυρές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες, στις ισχυρές εισροές σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και στις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ.

«Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη και η κλιμάκωση τροφοδοτεί περαιτέρω την αγοραστική διάθεση στις αγορές χρυσού και ασημιού, παρέχοντας στήριξη στις τιμές και σταθερότητα σε ένα χαρτοφυλάκιο σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές», τόνισε ο αναλυτής της Julius Baer, ​​Κάρστεν Μένκε προσθέτοντας πως οι επενδυτές αναμένουν μια σειρά από στοιχεία για την εργασία στις ΗΠΑ, όπως η έκθεση για την απασχόληση, οι εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας και οι μισθοδοσίες.