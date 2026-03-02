Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ΗΠΑ: «Θα χρειαστεί χρόνος για την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων στο Ιράν»

Ο Νταν Κέιν είπε ακόμη ότι οι ΗΠΑ κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο του ουρανού πάνω από το Ιράν χάρη στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που εξαπολύουν από το Σάββατο.

Θα χρειαστεί χρόνος για να επιτευχθούν οι στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν και αναμένονται και άλλες αμερικανικές απώλειες, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας των ΗΠΑ πτέραρχος Νταν Κέιν.

Ο πόλεμος που εξαπέλυσαν από αέρος οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διευρύνθηκε σήμερα χωρίς ορατό τέλος. Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τρία αμερικανικά μαχητικά F-15E στη διάρκεια ιρανικής επίθεσης.

«Δεν είναι μια μοναδική νυχτερινή επιχείρηση. Οι στρατιωτικοί στόχοι που έχουν ανατεθεί στη CENTCOM και στο γενικό επιτελείο θα πάρουν κάποιο χρόνο μέχρι να επιτευχθούν και σε μερικές περιπτώσεις θα είναι μια δύσκολη και σκληρή δουλειά», δήλωσε ο Κέιν στους δημοσιογράφους. Πρόσθεσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να στέλνουν επιπρόσθετα στρατεύματα στη Μέση Ανατολή.

Ένας τέταρτος Αμερικανός στρατιώτης υπέκυψε σήμερα στα τραύματα που υπέστη κατά την επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους που έθεσαν στο στόχαστρο τις ΗΠΑ και εταίρους τους στην περιοχή.

«Ο συνδυασμένος αντίκτυπος των πληγμάτων αυτών --που είναι γρήγορα, ακριβή και συντριπτικά-- κατέληξε στην απόκτηση τοπικής αεροπορικής υπεροχής. Αυτή η αεροπορική υπεροχή θα ενισχύσει όχι μόνο την προστασία των δυνάμεών μας αλλά και θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν να εργάζονται πάνω από το Ιράν», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ