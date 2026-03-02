Παρατείνεται το lockdown στο Ισραήλ - Κλείσιμο σχολείων και χώρων εργασίας έως 7 Μαρτίου

Μετά μια «επικαιροποίηση» των οδηγιών ασφαλείας που συνδέονται με τον πόλεμο. Τι αναφέρουν οι ισραηλινές αρχές.

Το κλείσιμο των σχολείων και των χώρων εργασίας όπως και η απαγόρευση των συγκεντρώσεων παρατείνονται στο Ισραήλ έως το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 8 το βράδυ (τοπική ώρα), ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός κατά την τρίτη ημέρα του ισραηλινοαμερικανικού πολέμου κατά του Ιράν.

Μετά μια «επικαιροποίηση» των οδηγιών ασφαλείας που συνδέονται με τον πόλεμο, «θα συνεχίσουν να μην επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι χώροι εργασίας θα παραμείνουν κλειστοί, με εξαίρεση βασικούς τομείς» λειτουργίας του κράτους, δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.