Μακρόν: Το δεύτερο μισό του αιώνα που έρχεται, θα είναι η εποχή των πυρηνικών όπλων

Για τους κινδύνους που συνδέονται με «ένα Ιράν με πυρηνικές και βαλλιστικές δυνατότητες που δεν έχουν ακόμη καταστραφεί», θα μιλήσει «εντός των επόμενων ημερών».

«Το δεύτερο μισό του αιώνα που έρχεται θα είναι η εποχή των πυρηνικών όπλων» διεμήνυσε ο Εμανουέλ Μακρόν σε ομιλία που εκφώνησε για το γαλλικό δόγμα αποτροπής, από τη βάση υποβρυχίων του νησιού Λονγκ, στη Βρετάνη ανακοινώνοντας παράλληλα πως το Παρίσι πρόκειται να αυξήσει τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών του ελέω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Ταυτόχρονα, θα επιτρέψει στους συμμάχους της Γαλλίας να «συμμετάσχουν σε ασκήσεις αποτροπής» ενώ κάλεσε τους εταίρους «να δώσουν το παρών στο αρχικό έργο που έχουμε ξεκινήσει σε αυτό το πεδίο (για τη σταθερότητα της Ευρώπης) με τη Γερμανία και τη Βρετανία». «Αυτό που θέλω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όπως θα έχετε καταλάβει, είναι οι Ευρωπαίοι να ανακτήσουν τον έλεγχο της μοίρας τους», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, οκτώ ευρωπαϊκές χώρες ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τη χώρα του στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής, αναφερόμενος ονομαστικά στη Γερμανία, την Ολλανδία και την Πολωνία, ενώ σύμφωνα με πηγές από το Ελιζέ, στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται, επίσης, το Βέλγιο, η Ελλάδα και η Σουηδία, που θα μπορούσαν να «συμμετάσχουν σε ασκήσεις» γαλλικής πυρηνικής αποτροπής.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, σχολιάζοντας δημοσίευμα που έκανε λόγο για σχέδιο ένταξης της χώρας σε πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργος παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως έχει βάση το συγκεκριμένο κείμενο που κυκλοφόρησε σε ΜΜΕ και περισσότερα θα γίνουν γνωστά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδας.

Η Γαλλία δεν θα ανακοινώνει στο εξής τους αριθμούς του πυρηνικού οπλοστασίου της «σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος. «Όμως εδώ το θέμα δεν είναι να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε κούρσα εξοπλισμών. Αυτό δεν ήταν ποτέ το δόγμα μας», διευκρίνισε. «Η ιεραρχική δομή είναι απόλυτα ξεκάθαρη και η τελική απόφαση» για την χρήση πυρηνικών «επαφίεται αποκλειστικά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας», υπογράμμισε.

Η απόφαση για την αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου και την ενίσχυση των αποτρεπτικών μέσων λαμβάνεται λόγω του αυξημένου κινδύνου παγκόσμιων συγκρούσεων που ξεπερνούν το πυρηνικό κατώφλι. «Επί του παρόντος βιώνουμε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων, γεμάτων με κινδύνους», τόνισε ο Μακρόν κρίνοντας αναγκαία την ενίσχυση του αποτρεπτικού μοντέλου της Γαλλίας.