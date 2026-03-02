Χέγκσεθ για Ιράν: Δεν αποκλείει χερσαία επίθεση - «Χτυπάμε χειρουργικά, συντριπτικά και αμετανόητα»

«Τέλος οι ανόητοι κανόνες μάχης, όχι άλλο τέλμα για την οικοδόμηση μιας χώρας, όχι άσκηση οικοδόμησης της δημοκρατίας».

(upd 17:48) Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είπε σήμερα ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες στο έδαφος του Ιράν, άφησε όμως ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, λέγοντας ότι «θα φτάσουμε όσο μακριά χρειαστεί».

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ, Χουσεΐν Μουκαλέντ, σε πλήγμα στη Βηρυτό το βράδυ της Κυριακής, ενώ το Ισραήλ αντάλλασσε πυρά με τη λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση.

Ο Χέγκσεθ ήταν ξεκάθαρος ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα οδηγήσουν σε έναν «ατέρμονα πόλεμο» και ότι ο στόχος είναι να καταστραφούν ιρανικοί πύραυλοι, το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό και άλλες υποδομές ασφαλείας της Τεχεράνης εμφανίστηκε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

«Τους χτυπάμε χειρουργικά, συντριπτικά και αμετανόητα», τόνισε ο Χέγκσεθ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο, την πρώτη μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα είπε πως η αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν δεν είναι «άσκηση οικοδόμησης της δημοκρατίας».

«Τέλος οι ανόητοι κανόνες μάχης, όχι άλλο τέλμα για την οικοδόμηση μιας χώρας, όχι άσκηση οικοδόμησης της δημοκρατίας», δήλωσε ο υπουργός.

Nωρίτερα, και τέταρτος Αμερικανός στρατιώτης σκοτώθηκε στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, όπως έκανε γνωστό το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM).

Ο στρατιώτης είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τις αρχικές επιθέσεις του Ιράν και υπέκυψε στα τραύματά του, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ωστόσο, δεν γίνεται καμία αναφορά στο πού σκοτώθηκαν οι στρατιώτες ή στα ονόματά τους.

Χθες, η CENTCOM ανακοίνωσε πως τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγει ο στρατός των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.