Σε χαμηλό 2 εβδομάδων οι ευρωαγορές - Η χειρότερη ημέρα για Stoxx 600 εδώ και 7 μήνες

Αισθητές απώλειες σε τράπεζες, αεροπορικές, ταξιδιωτικές, οίκοι πολυτελείας. Πολύμηνο υψηλό για τον δείκτη μεταβλητότητας. Ισχυρά κέρδη σε άμυνα και ενέργεια.

Σε χαμηλό 2 εβδομάδων διολίσθησαν οι ευρωαγορές τη Δευτέρα, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έδειξε νέα σημάδια κλιμάκωσης, πυροδοτώντας ένα ευρύ κύμα ρευστοποιήσεων που άφησε τους περισσότερους κλάδους στο κόκκινο. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 απώλεσε 1,65% στις 623,36 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδό του από τα μέσα Φεβρουαρίου, στη χειρότερη ημέρα του εδώ και πάνω από επτά μήνες.

O Euro Stoxx 50 απώλεσε 2,44% στις 5.988 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολίσθησε 2,42% στις 24.672 μονάδες σε χαμηλό άνω των τριών εβδομάδων, ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώθηκε 2,17% στις 8.394 μονάδες σε χαμηλό σχεδόν δύο εβδομάδων ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε πτώση 1,2% στις 10.780 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο απώλεσε 1,97% στις 46.280 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κατέπεσε 2,62% στις 17.878 μονάδες, στο πιο αδύναμο επίπεδό του σε περισσότερες από δύο εβδομάδες. «Οι συντονισμένες επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν στοχεύουν ρητά στην αλλαγή καθεστώτος και πιθανότατα θα διαρκέσουν πολύ περισσότερο από την περιορισμένη δράση που παρατηρήθηκε το 2025,», τόνισε ο Πάολο Ζανγκιέρι, ανώτερος οικονομολόγος της Generali Investments.

Οι τραπεζικές μετοχές δέχτηκαν ισχυρά χτυπήματα. Τα βρετανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ήταν μεταξύ αυτών που επλήγησαν περισσότερο, δεδομένης της έκθεσής τους στη Μέση Ανατολή, με την HSBC, την Barclays και την Standard Chartered, να επιδίδονται σε αισθητό sell off. Ο ευρύτερος τραπεζικός δείκτης υποχώρησε 3,6%, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες έχασαν 2%.

Οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών και των ταξιδιωτικών επιχειρήσεων δέχτηκαν επίσης πλήγματα, καθώς επλήγησαν από το κλείσιμο του εναέριου χώρου και την αναστολή των δρομολογίων προς τη Μέση Ανατολή, έναν βασικό παγκόσμιο αεροπορικό διάδρομο. Ο τομέας των αερομεταφορών υποχώρησε σε χαμηλό από τα μέσα Νοεμβρίου στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Απρίλιο. Η Lufthansa, η ICAG (ιδιοκτήτρια της British Airways και η Air France KLM βάφτηκαν με βαθύ κόκκινο.

Τίτλοι που απευθύνονται στον καταναλωτή επίσης βίωσαν απώλειες. Οίκοι πολυτελείας όπως η LVMH και η Kering έχασαν έδαφος ενώ ο ευρύτερος τομέας λιανικής αποδυναμώθηκε 3,6%. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες με εξαγωγικό ενδιαφέρον παρασύρθηκαν από την πτωτική τάση, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούσαν νέους πονοκεφάλους στην αλυσίδα εφοδιασμού. Με τις θαλάσσιες διαδρομές υπό πίεση, οι μεταφορείς αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη, μεγαλύτερες παρακάμψεις και καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

Με τον Τραμπ να σηματοδοτεί ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να συνεχιστεί, ο δείκτης μεταβλητότητας της Ευρώπης, ο STOXX V2TX, αναρριχήθηκε σε υψηλό από τα μέσα Νοεμβρίου. Οι μετοχές ενέργειας σημείωσαν άνοδο καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν έως και 13% μετά τις ιρανικές επιθέσεις που διέκοψαν τη ναυτιλία μέσω των ζωτικής σημασίας Στενών του Ορμούζ. Η Shell, η BP και η TotalEnergies σημείωσαν άνοδο, στέλνοντας τον δείκτη ενέργειας σε ιστορικό υψηλό.

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου επίσης σημείωσαν άνοδο μεταξύ 2% και 6%. Ο ευρύτερος αμυντικός τομέας ο οποίος σημείωσε άνοδο σχεδόν 60% το 2025, κέρδισε 0,2% καθώς η κλιμάκωση τροφοδότησε τις προσδοκίες για αυξημένες αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ. Οι ναυτιλιακές εταιρείες ενισχύθηκαν επιπροσθέτως, καθώς η αναταραχή απείλησε να πλήξει και τα δρομολόγια του Σουέζ, περιορίζοντας τη χωρητικότητα των πλοίων και αυξάνοντας τις προσδοκίες για τους ναύλους μεταφοράς.

Οι επενδυτές έχουν επίσης ένα φορτωμένο ημερολόγιο δεδομένων για να περιηγηθούν αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, των τιμών παραγωγού, παράλληλα με το ποσοστό ανεργίας, τις μετρήσεις του PMI και τις λιανικές πωλήσεις. Οι έρευνες PMI έδειξαν ότι οι μεταποιητικοί τομείς της Γαλλίας και της Ιταλίας επεκτάθηκαν τον Φεβρουάριο, ενώ ο γερμανικός δείκτης έδειξε σημάδια ανάκαμψης.