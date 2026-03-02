Πετρέλαιο: Εκτοξεύτηκε έως 13% το Brent - Ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ

Μέχρι 13% έφτασε να ενισχύεται το πετρέλαιο καθώς το πολεμικό κλίμα στη Μέση Ανατολή και ο κίνδυνος ανάφλεξης της ευρύτερης περιοχής μετά την συνδυασμένη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν αλλά και τα αντίποινα της Τεχεράνης, έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στον κλάδο.

Συγκεκριμένα, το αργό πετρέλαιο Brent, βασικό παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, εκτοξεύτηκε 13% στα 82,37 δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι στις αρχές των συναλλαγών, το υψηλότερο από τον Ιανουάριο του 2025. Στη συνέχεια, υποχώρησε και πλέον ενισχύεται σχεδόν 9%, πέφτοντας κάτω από τα 80 δολ. το βαρέλι (79,44).

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύεται κατά 8,5% στα 72,71 δολάρια ΗΠΑ, το υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιούνιο του 2025.

Η άνοδος των τιμών αντιπροσωπεύει την ανησυχία της αγοράς για τις προμήθειες που προέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ - την πλωτή οδό που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό, η οποία διαχειρίζεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και μεγάλους όγκους υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και 290 εκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG διέρχονται από το στενό κάθε μέρα από τη Μέση Ανατολή κυρίως προς την Ασία και την Ευρώπη.

Οι αναλυτές αναφέρουν ότι η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω του στενού έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες άρχισαν να ακυρώνουν ασφαλιστήρια συμβόλαια και να αυξάνουν τις τιμές κάλυψης για την περιοχή.

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα αργά το Σάββατο, αφού η Τεχεράνη απέρριψε τα αιτήματα των ΗΠΑ για μείωση του πυρηνικού της προγράμματος. Οι Ιρανοί ηγέτες έχουν υποσχεθεί μια ισχυρή απάντηση, αυξάνοντας την πιθανότητα μιας ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης.

Δεν είναι σαφές ποιος θα κυβερνήσει τελικά θα αναλάβει την εξουσία στον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στον ΟΠΕΚ. Το πώς θα αντιδράσει τελικά η αγορά πετρελαίου θα εξαρτηθεί από το αν ο πόλεμος οδηγήσει σε παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Θεωρούμε τον ρυθμό ανάκαμψης της κυκλοφορίας μέσω του Ορμούζ και την έκταση των ιρανικών αντιποίνων ως καθοριστικούς παράγοντες για την τιμή του πετρελαίου τις επόμενες ημέρες», ανέφεραν οι αναλυτές της UBS με επικεφαλής τον Henri Patricot σε σημείωμα της Κυριακής στους πελάτες, όπως σημειώνει το CNBC.