Ζελένσκι: «Η Ουκρανία ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για έναρξη διαπραγματεύσεων με ΕΕ»

Η Ουκρανία θα ολοκληρώσει, εντός των ημερών, το τεχνικό έργο που απαιτείται για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις σε όλα τα ζητήματα για την διαδικασία ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε την έκκλησή του προς τους εταίρους της ΕΕ να συμφωνήσουν σε μια οριστική ημερομηνία για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, λέγοντας ότι αυτό θα παρείχε μια σημαντική εγγύηση για τη μελλοντική ασφάλεια της χώρας καθώς το Κίεβο διαπραγματεύεται με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είμαστε έτοιμοι, αλλά δεν είναι όλοι οι ηγέτες της ΕΕ… Εννοώ ότι δεν είναι έτοιμος ο καθένας να δώσει στην Ουκρανία αυτή την ευκαιρία» δήλωσε ο Ζελέσνκι στους δημοσιογράφους σε μια συνομιλία μέσω του WhatsApp. Η Ουκρανία έγινε επίσημα υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ στις πρώτες μέρες μετά την ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Μέχρι στιγμής, όμως, η πρόοδος του Κιέβου μέσω της υπάρχουσας διαδικασίας της ΕΕ έχει καθυστερήσει από την Ουγγαρία, η οποία έχει μπλοκάρει την ομόφωνη έγκριση που απαιτείται για το επίσημο άνοιγμα των έξι ενταξιακών κεφαλαίων.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί τους στενότερους δεσμούς της ΕΕ με τη Ρωσία και αντιμετωπίζει κρίσιμες εκλογές τον Απρίλιο, έχει επίσης ταχθεί κατά του τελευταίου πακέτου βοήθειας της ΕΕ προς την Ουκρανία, αξίας 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για το τρέχον και το επόμενο έτος.

Ο Όρμπαν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι σταμάτησε τις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου στην Ουγγαρία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα της σοβιετικής εποχής, ο οποίος διασχίζει την Ουκρανία. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το Κίεβο βλέπει την ένταξη του στην ΕΕ ως κλειδί για το μέλλον της Ουκρανίας

Το Κίεβο βλέπει την ένταξη του στην ΕΕ ως κλειδί για το μεταπολεμικό μέλλον της Ουκρανίας. Η αναφορά στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ σε μια συγκεκριμένα καθορισμένη ημερομηνία περιλαμβάνεται στα σχέδια ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων που συμφωνήθηκε μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών και βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με τη Ρωσία.

Αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι η Ουκρανία, με ένα ανάμικτο ιστορικό σε ότι αφορά στη διαφάνεια, στη διαφθορά και στο κράτος δικαίου, μπορεί να χρειασθεί πολλά χρόνια μεταρρυθμίσεων για να ανταποκριθεί στα ενταξιακά κριτήρια της ΕΕ.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε σήμερα ότι η Ουκρανία θα είναι τεχνικά έτοιμη για την ένταξη της στην ΕΕ τον επόμενο χρόνο και ότι ο χρόνος της ένταξης της στην Ένωση των 27 χωρών, εξαρτάται από την πολιτική βούληση των εταίρων της. «Εάν πραγματικά πιστεύουν στην Ουκρανία, εάν θέλουν να δουν την Ουκρανία στην ΕΕ, τότε αυτή είναι η ευκαιρία: στο τέλος του πολέμου, να δώσουν στην Ουκρανία μια συγκεκριμένη ημερομηνία και να μην επαναλάβουν το λάθος που έκαναν με το ΝΑΤΟ», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

