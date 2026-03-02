Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν, συνετρίβησαν μαχητικά των ΗΠΑ στο Κουβέιτ

Εξαπλώνεται η φωτιά που άναψε στη Μέση Ανατολή, η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν με τον Τραμπ να βλέπει 4 εβδομάδες πολέμου και το Ισραήλ να σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό.

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη συντονισμένη επίθεση Αμερικανών και Ισραηλινών εναντίον του Ιράν και την εξόντωση του Αλί Χαμενεΐ.

Το Ισραήλ σφυροκοπά, με βομβαρδισμούς «μεγάλης κλίμακας», την Τεχεράνη, ενώ κατάφερε πλήγματα και στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της Βηρυτού, σε αντίποινα για την εκτόξευση ρουκετών απο την φιλο-ιρανική οργάνωση Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, 31 άτομα έχασαν τη ζωή τους ενώ οι τραυματίες έφτασαν τους 159.

Η Τεχεράνη συνεχίζει να βομβαρδίζει αμερικανικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο. Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν μπαράζ πυραύλων με στόχο τις πόλεις Τελ Αβίβ και Χάιφα στο Ισραήλ, αλλά και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. «Ανάμεσα στους στόχους αυτής της δέκατης ομοβροντίας είναι στοχευμένο πλήγμα κατά του κυβερνητικού συγκροτήματος του σιωνιστικού καθεστώτος (σ.σ.: του Ισραήλ) στο Τελ Αβίβ, επιθέσεις κατά στρατιωτικών κέντρων και ασφάλειας στη Χάιφα και ένα πλήγμα κατά της Ανατολικής Ιερουσαλήμ», τομέας κατεχόμενος και προσαρτημένος από το Ισραήλ, σημείωσε ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν σε ανακοίνωσή του, την οποία επικαλέστηκε σε μετάδοσή της η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε για άλλη μια φορά τους Φρουρούς της Επανάστασης και τη «στρατιωτική αστυνομία» του Ιράν να «καταθέσουν τα όπλα και θα έχουν πλήρη ασυλία ή θα αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο», σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Truth Social. Μιλώντας ξεχωριστά στην εφημερίδα Daily Mail είπε ότι αναμένει η αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν να διαρκέσει «τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το σχέδιό του.

Οι «παραληρηματικές φαντασιώσεις» του Αμερικανού προέδρου έχουν βυθίσει τη Μέση Ανατολή στο χάος, δήλωσε ο ισχυρός επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τεχεράνης, Αλί Λαριτζανί στο X, απορρίπτωντας κάθε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ.

Συνετρίβησαν αμερικανικά μαχητικά στο Κουβέιτ

Αμερικανικά μαχητικά αεροπλάνα συνετρίβησαν σήμερα το πρωί στο Κουβέιτ, όμως τα πληρώματά τους επέζησαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ κατά την τρίτη ημέρα των ιρανικών πληγμάτων εναντίον χωρών του Κόλπου. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου δεν αποκάλυψε τα αίτια, ενώ δεν διευκρίνισε πόσα αεροπλάνα συνετρίβησαν ούτε τον τύπο τους. Το CNΝ έκανε λόγο για αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F – 15 που συνετρίβη στο Κουβέιτ σε απόσταση 10 χιλιομέτρων (6,2 μίλια) από την αμερικανική βάση Ali Al Salem.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει ακόμα. Οι κουβεϊτιανές αρχές εντόπισαν τα μέλη των πληρωμάτων και τα μετέφεραν σε νοσοκομεία, όπου ανακοινώθηκε πως βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τον οποίο επικαλέσθηκε το κουβεϊτιανό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA. Διεξάγεται έρευνα, ενώ υπάρχει συντονισμός απ' ευθείας ανάμεσα στις κουβεϊτιανές αρχές και τις δυνάμεις των ΗΠΑ που σταθμεύουν στη χώρα.

Ο Τραμπ ορκίστηκε εκδίκηση για τον θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν «πιθανόν και άλλες απώλειες στο μέλλον, ενώ απαίτησε από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, να παραδώσουν τα όπλα τους, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο. Νωρίτερα ανέφερε ότι είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με την νεα ηγεσία του Ιράν, χωρίς να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα.

Πλήγματα σε Κύπρο, Ιράκ, Ντόχα και Ντουμπάι

Οι φλόγες του πολέμου έχουν απλωθεί στην ευρύτερη περιοχή, καθώς στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε μέσω X ότι το πλήγμα προκάλεσε μόνο «περιορισμένες ζημιές».

Επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κύπρου Ν. Χριστοδουλίδη είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri.



While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026

Επίσης, η ένοπλη ιρακινή παράταξη Κατάεμπ Χεζμπολά, η οποία πρόσκειται στο Ιράν κι έχει γίνει επανειλημμένα στόχος από το Σάββατο, όταν άρχισαν οι μαζικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία, ανακοίνωσε σήμερα ότι στρατιωτική βάση όπου είναι παρούσα υπέστη νέα πλήγματα.

«Έγιναν τρία πλήγματα στη Τζουρφ αλ Νασρ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην οργάνωση. Πρόκειται για στρατιωτική βάση που αποτελεί το κυριότερο προπύργιο της Κατάεμπ Χεζμπολά.

Παράλληλα, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ, έπειτα από συναγερμό εξαιτίας εκτόξευσης ιρανικών πυραύλων, στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, καθώς και στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς τα ιρανικά αντίποινα στους μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίζονται. Εκρήξεις ακούστηκαν εκ νέου σήμερα στο Κουβέιτ, που αναφέρει τουλάχιστον 2 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ένας νεκρός σε ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν.

Οι κυβερνήσεις των κρατών του Περσικού Κόλπου, με κοινή ανακοίνωσή τους, διαμηνύουν ότι επιφυλάσσονται του «δικαιώματος να ανταποδώσουν» τα «αδικαιολόγητα» πλήγματα του Ιράν, είχαν στόχο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Δυνατές εκρήξεις και σειρήνες ακούστηκαν εκ νέου σήμερα στο Κουβέιτ, που αναφέρει τουλάχιστον 2 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, ενώ η πρεσβεία των ΗΠΑ στη χώρα καλεί το προσωπικό της και το κοινό «να μην προσέρχονται» και να βρουν «κάλυψη».

Μάλιστα, στήλη πυκνού καπνού υψώνεται από τον τομέα όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στην περιοχή ενώ έχουν ήδη σπεύσει και επιχειρούν πυροσβέστες, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Παράλληλα, η εταιρεία KIPIC του εμιράτου ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι.

Νωρίτερα, οι αρχές ανέφεραν ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε —απροσδιόριστο— αριθμό drones.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή πολιτικής προστασίας στο υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ, τον Μοχάμεντ Αλ Μανσούρι, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «ορισμένο αριθμό αεροπορικών στόχων τα ξημερώματα».

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και άλλοι 32 έχουν τραυματιστεί στο Κουβέιτ —όλοι αλλοδαποί— εξαιτίας των ιρανικών αντιποίνων, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν χθες Κυριακή.

Επιθέσεις σε τάνκερ, ακυρώσεις πτήσεων

Παγκόσμια είναι η ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις κυρίως από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι χτύπησαν τρία αμερικανικά και βρετανικά τάνκερ με βαλλιστικό πύραυλο την ώρα που περίπου 150 τάνκερ περιμένουν έξω από τα Στενά καθώς το πρόβλημα ασφαλείας είναι πλέον πολύ σοβαρό.

Τα ΗΑΕ, όπου έχουν σκοτωθεί τρεις άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 58 από το Σάββατο, κάλεσαν την Τεχεράνη να «επιστρέψει στη λογική».

Οι εχθροπραξίες οδήγησαν στην ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων από όλο τον κόσμο προς τη Μέση Ανατολή.

Έτοιμες για «αναλογικές αμυντικές ενέργειες» κατά του Ιράν , δηλώνουν Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη στρατιωτική αποστολή της στην Ερυθρά Θάλασσα με δυο γαλλικά πολεμικά πλοία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

To αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντελ Γκολ που μεταφέρει σμήνος Rafale καταπλέει ήδη προς την Αν. Μεσόγειο.

«1000 στόχοι»

Χθες Κυριακή, το αμερικανικό Πεντάγωνο ανέφερε ότι «κατέστρεψε» το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως «αποκεφάλισε το ερπετό» καταφέρνοντας «σκληρό χτύπημα» στις δυνατότητες της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») έκανε λόγο για πάνω από «1.000 στόχους» που επλήγησαν τις πρώτες 24 ώρες της επίθεσης στο Ιράν.

«Η Αμερική θα εκδικηθεί τους θανάτους τους και θα καταφέρει το βαρύτερο πλήγμα στους τρομοκράτες που κήρυξαν τον πόλεμο βασικά στον πολιτισμό», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Truth Social, αναφερόμενος στις πρώτες τρεις αμερικανικές απώλειες.

Απαίτησε ξανά οι Φρουροί της Επανάστασης και η «στρατιωτική αστυνομία» να «καταθέσουν τα όπλα» και να εξασφαλίσουν έτσι «πλήρη ασυλία» διότι σε διαφορετική περίπτωση είναι αντιμέτωποι «με βέβαιο θάνατο», όπως επέμεινε.

