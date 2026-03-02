Ελλάκτωρ: Αγορά ακινήτου από Prodea - Στα 44 εκατ. ευρώ το τίμημα

«Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €44,00 εκατ. και χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας» κατέληξε η εισηγμένη.

Tην απόκτηση μισθωμένου αυτοτελούς κτιρίου γραφείων, από την Prodea ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ μέσα από την κατά 100% θυγατρική της, LANDMARK HOLDINGS Μ.Α.Ε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το κτίριο αποτελείται από έξι ορόφους και έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης, είναι συνολικής επιφάνειας 8.546,88 τ.μ. επί οικοπέδου 2.036 τ.μ. και βρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 15, στο κέντρο της Αθήνας, σε ιδιαίτερα προνομιακή και υψηλής προβολής τοποθεσία.

«Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €44,00 εκατ. και χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας» κατέληξε η εισηγμένη.