Σε χαμηλό 7 εβδομάδων ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ – Πτώση 5% για τις τράπεζες

Με τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση από τον Απρίλιο του 2025 έκλεισε ο Γενικός Δείκτης, εν μέσω αβεβαιότητας για την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Στο σύνολο του ταμπλό μόλις 8 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 121 που υποχρεώθηκαν σε απώλειες. Θετικό πρόσημο στον FTSE Large Cap για διυλιστήρια και ΕΥΔΑΠ.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιανουαρίου υποχώρησε τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, εν μέσω αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές για την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στις τιμές της ενέργειας, οι χειρότεροι φόβοι φαίνεται να επιβεβαιώνονται προς το παρόν, με ιρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου. Έτσι, πέρα από τις βραχυπρόθεσμες συνέπειες ενός κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, οι αγορές «ζυγίζουν» πλέον το ενδεχόμενο μιας πιο μακροχρόνιας διαταραχής σε επίπεδο προσφοράς.

Επιπλέον, επιβεβαιώνονται οι φόβοι περαιτέρω γεωγραφικής εξάπλωσης των συγκρούσεων, καθώς η εμπλοκή της Χεζμπολάχ οδήγησε τις ισραηλινές δυνάμεις σε επιχειρήσεις και στο έδαφος του Λιβάνου.

Όλα αυτά απομακρύνουν το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης μικρής διάρκειας. Την αβεβαιότητα εντείνουν οι σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Pete Hegseth, ο οποίος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους απέφυγε να δώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, ενώ τόνισε ότι «θα χρειαστεί χρόνος» ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι στο Ιράν και ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα είναι αυτός που θα αποφασίσει τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της Τεχεράνης. Εξίσου σημαντικό και το γεγονός ότι ο Hegseth άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας χερσαίας επέμβασης, λέγοντας πως, αν και δεν υπάρχουν αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος του Ιράν, οι ΗΠΑ «θα κάνουν ό,τι χρειαστεί».

Για τον Γενικό Δείκτη, οι συναλλαγές της Δευτέρας έκλεισαν με πτώση 3,36% στις 2.200,98 μονάδες, ενώ στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών ο Δείκτης βρέθηκε να υποχωρεί έως τις 2.187 μονάδες. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση για τον Γενικό Δείκτη από τον Απρίλιο του 2025.

Σοβαρές απώλειες και για τον δείκτη των τραπεζών που έκλεισε στις 2.435,27 μονάδες με πτώση 5,01% - επίσης η μεγαλύτερη από τον περσινό Απρίλιο.

Ενδεικτικό το γεγονός ότι στο σύνολο του ταμπλό μόλις 8 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 121 που υποχρεώθηκαν σε απώλειες και 21 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 386,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12,80 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE large Cap ξεχώρισε η άνοδος των Motor Oil και Helleniq Energy σε ποσοστό 1,31% και 0,96% αντίστοιχα, ενώ με οριακά κέρδη 0,13% έκλεισε και ο τίτλος της ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα η ElvalHalcor υποχώρησε 7,28% στα 4,20 ευρώ, η Aegean 7% στα 12,76% ευρώ, η Τρ. Πειραιώς 6,77% στα 7,57 ευρώ, ενώ οι Optima και ΔΑΑ ακολούθησαν με πτώση 6,03% και 5,94%.