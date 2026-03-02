ΥΠΕΞ Ιράν: «Δεν έχουμε καμία εχθρότητα προς τις χώρες του Κόλπου»

«Η αμυντική απάντηση του Ιράν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων (…) δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μία ιρανική επίθεση εναντίον αυτών των χωρών», που τις φιλοξενούν, υπογράμμισε ο Αραγτσί.

Το Ιράν, που εξαπέλυσε αντίποινα στη Μέση Ανατολή μετά την ισραηλινό-αμερικανική επίθεση στο έδαφός του, δεν τρέφει «καμία εχθρότητα» προς τις χώρες του Κόλπου, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

«Το Ιράν δεν νιώθει καμία εχθρότητα προς τις χώρες του Περσικού Κόλπου και είναι αποφασισμένο να συνεχίσει σχέσεις καλής γειτονίας με εκείνες», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι.

«Η αμυντική απάντηση του Ιράν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων (…) δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μία ιρανική επίθεση εναντίον αυτών των χωρών», που τις φιλοξενούν, υπογράμμισε ο Αραγτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο του.

Φρουροί της Επανάστασης: «Πλήξαμε 500 στόχους που συνδέονται με ΗΠΑ, Ισραήλ»

Το Ιράν, που εξαπέλυσε το Σάββατο αντίποινα στη Μέση Ανατολή έπειτα από πλήγματα εναντίον της επικράτειάς του, έχει στοχοθετήσει προς το παρόν περισσότερους από 500 στόχους στην περιοχή, που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όπως υποστήριξαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης.

«Μετά την έναρξη της σύρραξης, οι θαρραλέοι στρατιώτες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων επιτέθηκαν σε 60 στρατηγικούς στόχους και 500 στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος (σ.σ Ισραήλ)», αναφέρουν σε μία ανακοίνωση οι Φρουροί, προσθέτοντας πως «εκτόξευσαν περισσότερα από 700 ντρόουν και εκατοντάδες πυραύλους».

