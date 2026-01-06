Μερτς: Ο γερμανικός στρατός θα μπορούσε να συμμετάσχει στην πολυεθνική δύναμη εκτός Ουκρανίας

Τα γερμανικά στρατεύματα θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην πολυεθνική δύναμη, μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία, σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, γειτονική της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Η Γερμανία θα δεσμευτεί σε πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει για παράδειγμα την αποστολή δυνάμεων για την Ουκρανία σε γειτονικό έδαφος του ΝΑΤΟ μετά την κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος μετά τη συνάντηση στο Παρίσι του «Συνασπισμού των Προθύμων».

Μόλις επιτευχθεί συμφωνία για τη συγκρότηση μιας διεθνούς δύναμης «υποστηριζόμενης» από αμερικανικά στρατιωτικά μέσα, η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο «θα αποφασίσουν για τη φύση και την έκταση της γερμανικής συνεισφοράς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι επί του παρόντος το Βερολίνο «δεν αποκλείει καμία επιλογή».

«Δεν πρόκειται μόνο για στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, αλλά και για στρατιωτική υποστήριξη για την ειρήνη και την ελευθερία σε όλη την Ευρώπη», τόνισε.

«Σήμερα, ενώ ο πόλεμος εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του, η Γερμανία είναι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής του Κιέβου», δήλωσε. «Θα αναλάβει επίσης την ευθύνη της για την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά την εκεχειρία».

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε επίσης την ανάγκη να υπάρξουν «συμβιβασμοί» για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

«Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, με επιμονή, ρεαλισμό και διορατικότητα, για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα: σταθερή κατάπαυση του πυρός, ισχυρή εγγύηση ασφάλειας και ειρήνη στην Ευρώπη που θα συνδέει στενά την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους και την οποία θα οικοδομήσουμε μαζί», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ