Η «Συμμαχία των Προθύμων» συμφώνησε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Ουκρανός ομόλογός του και ο Βρετανός πρωθυπουργός υπέγραψαν μια δήλωση πρόθεσης για την ανάπτυξη της πολυεθνικής δύναμης μετά την κατάπαυση πυρός.

Οι 35 χώρες της «Συμμαχίας των Προθύμων» επικύρωσαν σήμερα Τρίτη τη «διακήρυξη του Παρισιού», η οποία περιγράφει λεπτομερώς «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για σταθερή και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαιρέτισε την «επιχειρησιακή σύγκλιση» μεταξύ των μελών του.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπέγραψαν μια δήλωση πρόθεσης για την ανάπτυξη της πολυεθνικής δύναμης μετά την κατάπαυση του πυρός.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας που οι χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, του συνασπισμού προβλέπουν να παράσχουν με την αμερικανική υποστήριξη μετά το υποθετικό τέλος των εχθροπραξιών είναι «το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι ποτέ μια ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να σημαίνει παράδοση της Ουκρανίας και ότι ποτέ μια ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να σημαίνει νέα απειλή για την Ουκρανία από τη Ρωσία», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ενός επιχειρησιακού κέντρου, αποστολή του οποίου θα είναι ο συντονισμός των ενόπλων δυνάμεων των κρατών που έχουν δηλώσει διατεθειμένα να συνδράμουν την Ουκρανία, με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη τη συνέχιση «των προετοιμασιών για την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στον αέρα, στη θάλασσα και στο έδαφος» η οποία θα παράσχει, όπως είπε «μια μορφή καθησυχασμού τις ημέρες που θα ακολουθήσουν την κατάπαυση του πυρός και μακριά από τη γραμμή επαφής».

Ανέφερε επίσης ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός θα τεθούν υπό αμερικανική ηγεσία», ενώ σημείωσε και τον ιδιαίτερο ρόλο που θα διαδραματίσει η Τουρκία αναφορικά με την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Γουίτκοφ: Σχεδόν ολοκληρώθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Οι σύμμαχοι του Κιέβου έχουν «σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώσει» τη συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία για την περίοδο μετά το τέλος του πολέμου, δήλωσε την Τρίτη ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μετά από συνομιλίες στο Παρίσι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα εδαφικά ζητήματα θα αποτελέσουν το πιο προβληματικό πεδίο από εδώ και έπειτα.

Γουίτκοφ: Σχεδόν ολοκληρώθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Οι σύμμαχοι του Κιέβου έχουν «σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώσει» τη συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία για την περίοδο μετά το τέλος του πολέμου, δήλωσε την Τρίτη ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μετά από συνομιλίες στο Παρίσι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα εδαφικά ζητήματα θα αποτελέσουν το πιο προβληματικό πεδίο από εδώ και έπειτα.

Μητσοτάκης για Ουκρανία: Αναγκαία η συμμετοχή των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη συνάντηση ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία στο Παρίσι και όπως επισημαίνουν πηγές, επανέλαβε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που συνιστά την σημαντικότερη εγγύηση ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα ήδη ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου συνεισφορά 20 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της Νατοϊκής Πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine's List of Requirements.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, όπως ήδη έχει καταστήσει σαφές ο πρωθυπουργός. Δεν αποκλείει, ωστόσο, τη συνδρομή της με άλλους τρόπους, εκτός Ουκρανίας, ακόμη και σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης.

Σε κάθε περίπτωση, για το πλαίσιο στήριξης θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Αναφέρεται επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας τόσο για την ίδια την Ουκρανία, όσο και για την Ευρώπη.

Επιπλέον, τόνισε τη στήριξη που προσφέρει η χώρα μας στην Ουκρανία και στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας με έμφαση στην παροχή φυσικού αερίου μέσω του FSRU της Αλεξανδρούπολης και του Κάθετου Διαδρόμου.

Επανέλαβε ακόμη ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείται η αλλαγή συνόρων με τη χρήση βίας και ότι η Ουκρανία είναι αυτή που θα αποφασίσει για το μέλλον της.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τέλος την ανάγκη συντονισμού των ευρωπαϊκών θέσεων ώστε η ΕΕ να έχει μια σαφή στρατηγική στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ