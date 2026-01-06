Στάρμερ για Ουκρανία: Τα «πιο δύσκολα βήματα» είναι ακόμα μπροστά μας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι η ειρήνη στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από ποτέ, παρότι τα «πιο δύσκολα βήματα» είναι ακόμα μπροστά μας.

Ο Στάρμερ, μιλώντας μετά τη συνάντηση στο Παρίσι με τους ηγέτες του «Συνασπισμού των Προθύμων» των συμμάχων της Ουκρανίας, δήλωσε επίσης ότι η Βρετανία θα συμμετάσχει στην παρακολούθηση και την εποπτεία οποιασδήποτε εκεχειρίας υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στη Ρωσία, μεταξύ άλλων με περαιτέρω μέτρα κατά εμπόρων πετρελαίου και φορέων εκμετάλλευσης του σκιώδους στόλου που υποστηρίζουν τη Μόσχα.

Λίγο νωρίτερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψαν δήλωση πρόθεσης για την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης μετά την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, μια προοπτική που ωστόσο παραμένει μακρινή.

Η δύναμη αυτή, η οποία μελετάται εδώ και μήνες, αναμένεται να «παρέχει μια μορφή καθησυχασμού τις ημέρες μετά την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Μακρόν μετά τη συνάντηση συμμάχων του Κιέβου, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι για να δείξουν ένα ενιαίο μέτωπο κατά της Μόσχας, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ