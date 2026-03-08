Ντομινίκ ντε Βιλπέν: Οι ΗΠΑ βρίσκονται σήμερα στα χέρια εντελώς ανεύθυνων ανθρώπων

Κυλιόμαστε στη λάσπη της ιστορίας, ανέφερε ο πρώην Γάλλος πρωθυπουργός.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σήμερα στα χέρια εντελώς ανεύθυνων ανθρώπων που παίζουν με τις τύχες των λαών του κόσμου επιβάλλοντας στην ανθρωπότητα το νόμο της ζούγκλας δήλωσε σε συνέντευξή του σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας (2005).

Ο Ντομινίκ ντε Βιλεπέν, ο οποίος το 2003, με την ιδιότητα του υπουργού Εξωτερικών προκάλεσε διεθνή αίσθηση στηλιτεύοντας ενώπιον του ΟΗΕ την επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ, ανέφερε πως από την άποψη της διεθνούς νομιμότητας η σημερινή επέμβαση στο Ιράν είναι χειρότερη από την επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ, καλώντας την Ευρώπη να την καταγγείλει απερίφραστα.

«Κυλιόμαστε στη λάσπη της ιστορίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ντε Βιλπέν λέγοντας πως «ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι» και ότι αυτά που κάνουν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου δεν μπορεί να μείνουν χωρίς συνέπειες. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν κήρυξαν τον πόλεμο για να ελευθερώσουν το Ιράν συνέχισε ο ντε Βιλπέν καλώντας τις δημοκρατικές χώρες να αντιδράσουν σθεναρά σε αυτήν την «προαναγγελθείσα καταστροφή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία Getty Images / Ideal Images