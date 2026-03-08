Ειδήσεις | Διεθνή

Γάζα: Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από μία αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γάζα: Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από μία αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών
Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο περιστατικό, από την έναρξη των αεροπορικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, πριν από μία εβδομάδα.

Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από μία αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους των υπηρεσιών υγείας.

Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο περιστατικό, από την έναρξη των αεροπορικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, πριν από μία εβδομάδα.

Προσωπικό των υπηρεσιών υγείας δήλωσε ότι οι δύο Παλαιστίνιοι επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο κοντά στο πανεπιστήμιο Αλ-Αζάρ στο δυτικό τμήμα της πόλης Γάζας.

Τα στοιχεία των δύο νεκρών δεν έγιναν άμεσα γνωστά, ενώ αρκετοί άλλοι άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή τραυματίστηκαν, πρόσθεσαν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το Χρηματιστήριο στη δίνη του πολέμου - Αντίστροφη μέτρηση ως τα τέλη Μαρτίου

Πώς και πόσο επεκτείνεται η τουριστική σεζόν – Το γράφημα της εβδομάδας

Παγκόσμια «χρεοκοπία νερού»: Το νέο οικονομικό και γεωπολιτικό ρίσκο έως το 2050

tags:
Γάζα
Ισραήλ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider