Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι βανδάλισαν γλυπτό στο κέντρο της πόλης

Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι βανδάλισαν γλυπτό στο κέντρο της πόλης
Άμεσα ενημερώθηκε η αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Άγνωστοι βανδάλισαν το γλυπτό «Γυναίκα σε Λεωφορείο», το οποίο είναι τοποθετημένο στο πέταλο της Αριστοτέλους, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, γράφοντας πάνω στο σώμα του με μαύρο σπρέι «Ιησούς Χριστός Νικά».

Το γλυπτό τοποθετήθηκε πέρυσι τον Μάρτιο στο σημείο, αποτελώντας ένα έργο του Μανώλη Τζομπανάκη, ύψους 2,75 μέτρων, και αποτέλεσε δωρεά της οικογένειας Γλεούδη.

Άμεσα ενημερώθηκε η αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον βανδαλισμό, με τον αντιδήμαρχο, Λάζαρο Ζαχαριάδη, να στέλνει συνεργείο για τον καθαρισμό του γλυπτού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

