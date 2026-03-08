Γιέργκιν ( S&P Global): Αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί αντιμετωπίζουμε εφιαλτικό σενάριο

Τα 90 δολάρια το πετρέλαιο είναι υψηλά, αλλά δεν είναι εκτόξευση, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της S&P Global, προειδοποιώντας μπορεί να υπάρξουν πολύ χειρότερα.

Ο Ντάνιελ Γιέργκιν, αντιπρόεδρος της S&P Global, σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «σενάριο εφιάλτη» για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί.

Μιλώντας στην εκπομπή Bloomberg This Weekend, ο Γιέργκιν επισήμανε την πρωτοφανή διαταραχή. Παρότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, πιστεύει ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο χειρότερο δυνατό σενάριο.

«Το σενάριο εφιάλτη θα ήταν ένας πόλεμος που θα διαρκούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, μια διαταραχή που θα συνεχιζόταν για πολύ. Οι τιμές θα εκτοξεύονταν πραγματικά — τα 90 δολάρια είναι υψηλά, αλλά δεν είναι εκτόξευση - με σημαντικές επιπτώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τελικά με την παγκόσμια οικονομία να βυθίζεται σε ύφεση».