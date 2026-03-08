ΗΠΑ: Οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν όταν καταστρέψουμε τις ιρανικές επιθετικές δυνατότητες στο Ορμούζ

Το σχέδιο είναι να επανέλθει σύντομα η ροή πετρελαίου, φυσικού αερίου, λιπασμάτων και όλων των προϊόντων από τον Κόλπο μέσω των στενών, αναφέρει ο υπ. Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα αρχίσουν να πέφτουν όταν οι ΗΠΑ αρχίσουν να εξουδετερώνουν την ικανότητα του Ιράν να παρεμποδίζει την κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενες τιμές καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Το σχέδιο είναι να επανέλθει σύντομα η ροή πετρελαίου, φυσικού αερίου, λιπασμάτων και όλων των προϊόντων από τον Κόλπο μέσω των στενών», δήλωσε ο Ράιτ στο Fox News Sunday. «Μειώνουμε δραστικά την ικανότητά τους να πλήττουν με πυραύλους και drones, και ο ρυθμός αυτής της φθοράς θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε λοιπόν προσεκτικοί και επιφυλακτικοί, αλλά η ενέργεια σύντομα θα αρχίσει να ρέει ξανά».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη για δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο εν μέρει επειδή υποσχέθηκε να μειώσει τις τιμές των καυσίμων και να αντιμετωπίσει τον υψηλό πληθωρισμό. Έχει συχνά αναφερθεί στις χαμηλότερες τιμές καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, οι οποίες θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου για το υπόλοιπο της θητείας του.

Ωστόσο, οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς τα προβλήματα διέλευσης πλοίων στα Στενά του Ορμούζ προκάλεσαν την αύξηση. Περίπου το 20% της παγκόσμιας ενεργειακής προμήθειας περνά μέσα από τα στενά.

Η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει φτάσει κατά μέσο όρο πάνω από 3,46 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την GasBuddy. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent έχει ξεπεράσει τα 92 δολάρια το βαρέλι.

Ο Ράιτ δήλωσε ότι «ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο έχει ήδη περάσει από τα στενά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα». Συνήθως περίπου 100 δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία περνούν από τα στενά κάθε μέρα.

Ο Ράιτ είπε ότι η διαταραχή θα διαρκέσει «εβδομάδες, σίγουρα όχι μήνες». «Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα μικρό τίμημα για να φτάσουμε σε έναν κόσμο όπου οι τιμές της ενέργειας θα επιστρέψουν εκεί που ήταν», δήλωσε ο Ράιτ. «Το Ιράν τελικά θα αποδυναμωθεί και τότε θα μπορέσουμε να δούμε περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερη ελευθερία στο εμπόριο και λιγότερη δυνατότητα απειλής των ενεργειακών προμηθειών».

