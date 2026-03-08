MWC26 Barcelona: Η ισπανική startup Biorce ο νικητής των φετινών βραβείων 4YFN26

Η επιλογή της Biorce έγινε από επιτροπή πέντε επενδυτικών και τεχνολογικών οργανισμών, AT&T Ventures, Indico Capital, Notion Capital, Samsung Next και T.Capital.

Ο μεγάλος νικητής των φετινών βραβείων 4YFN26 στη Βαρκελώνη, ήταν η ισπανική startup Biorce, η οποία απέσπασε τον τίτλο έπειτα από έναν έντονο διαγωνισμό παρουσιάσεων επί σκηνής και κέρδισε χρηματικό έπαθλο ύψους 20.000 ευρώ. Η διάκριση απονεμήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης MWC26 Barcelona, στη σκηνή Banco Sabadell, μπροστά σε κοινό επιχειρηματιών, επενδυτών, επαγγελματιών της τεχνολογίας και κυβερνητικών εκπροσώπων.

Η επιλογή της Biorce έγινε από επιτροπή πέντε επενδυτικών και τεχνολογικών οργανισμών, AT&T Ventures, Indico Capital, Notion Capital, Samsung Next και T.Capital, οι οποίοι αξιολόγησαν τις προτάσεις των φιναλίστ σε έναν διαγωνισμό που θεωρείται από τους σημαντικότερους στον χώρο των νεοφυών επιχειρήσεων.

Η ισπανική ομάδα ξεχώρισε παρουσιάζοντας μια λύση που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών στις κλινικές δοκιμές. Η τεχνολογία της βασίζεται σε AI agents που βοηθούν τις ερευνητικές ομάδες να οργανώνουν, να σχεδιάζουν και να εκτελούν κλινικές μελέτες με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. Σύμφωνα με την προσέγγιση της εταιρείας, στόχος είναι να επιταχυνθεί η πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες που σώζουν ζωές, μέσα από τη βελτίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων φαρμάκων. Η φιλοσοφία της Biorce συνοψίζεται στην ανάγκη οι κλινικές δοκιμές να γίνουν πιο γρήγορες, πιο έξυπνες και πλήρως διαφανείς. Το όραμα της ομάδας είναι ένας κόσμος όπου κάθε ασθενής θα μπορεί να έχει πρόσβαση στη θεραπεία που χρειάζεται τη στιγμή που τη χρειάζεται και όχι χρόνια αργότερα.

Στον τελικό των βραβείων συμμετείχαν πέντε startups που προέκυψαν από την επιλογή των είκοσι κορυφαίων νεοφυών επιχειρήσεων του 4YFN, εκπροσωπώντας διαφορετικούς τομείς της τεχνολογικής και επιχειρηματικής καινοτομίας, από την κλιματική τεχνολογία έως τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας. Οι φιναλίστ ήταν οι εξής:

• Doctor Scrap (Κίνα) - μετασχηματίζει την παγκόσμια βιομηχανία σκραπ μέσω δεδομένων, αυτοματοποίησης και τεχνολογίας computer vision. (Climate Tech)

• NeuralTrust (Ισπανία) - βοηθά τις εταιρείες να αναπτύσσουν και να επεκτείνουν με ασφάλεια εφαρμογές γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, προστατεύοντας εφαρμογές και agents από κακή χρήση ή διαρροές δεδομένων. (Digital Horizons)

• Dost (Ισπανία) - αυτοματοποιεί τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων μέσω ροών εργασίας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. (Fintech)

• Biorce (Ισπανία) - αυτοματοποιεί τις διαδικασίες κλινικών δοκιμών με AI agents που απλοποιούν τον σχεδιασμό και την εκτέλεση για τις ερευνητικές ομάδες. (Health Tech)

• ConnectHear (Πακιστάν) - δημιουργεί προσβάσιμη επικοινωνία για κωφούς χρήστες μέσω διερμηνείας νοηματικής γλώσσας σε πραγματικό χρόνο και ειδοποιήσεων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. (Mobile Frontiers)

Στη διάρκεια του τελικού, κάθε ομάδα είχε στη διάθεσή της τέσσερα λεπτά για να παρουσιάσει την ιδέα και το επιχειρηματικό της μοντέλο στη σκηνή Banco Sabadell, ενώ ακολούθησε σύντομη διαδικασία ερωτήσεων από την επιτροπή των ειδικών.

Η τελική απόφαση ανέδειξε την Biorce ως τον μεγάλο νικητή της βραδιάς, με την ομάδα να παραλαμβάνει το τρόπαιο των βραβείων 4YFN και το χρηματικό έπαθλο που προσφέρθηκε από το GSMA Foundry.

Ο διευθυντής του 4YFN, Pere Duran, συνεχάρη τη νικήτρια εταιρεία και όλους τους φιναλίστ, σημειώνοντας ότι τα βραβεία της διοργάνωσης έχουν ισχυρή παράδοση στο να εντοπίζουν και να αναδεικνύουν τις startups που ενδέχεται να διαμορφώσουν το μέλλον της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας.

Το 4YFN αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς πλατφόρμες για νεοφυείς επιχειρήσεις, όπου συναντώνται δημιουργοί τεχνολογίας, επενδυτές και εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη νέων ιδεών και συνεργασιών. Η διοργάνωση πραγματοποιείται παράλληλα με το Mobile World Congress στη Βαρκελώνη. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν περισσότερες από 1000 startups και εκθέτες, ενώ επενδυτές που διαχειρίζονται κεφάλαια ύψους εβδομήντα δισεκατομμυρίων ευρώ έδωσαν το παρών, σε μια συνάντηση που έχει εξελιχθεί σε σημαντικό σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ