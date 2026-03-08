Μαρινάκης: Στόχος είναι κάθε γυναίκα να έχει ίσες ευκαιρίες και να νιώθει ασφαλής

Στεκόμαστε δίπλα στις γυναίκες που βιώνουν βία με δομές στήριξης στη γραμμή SOS 15900 και εργαλεία όπως το Panic Button, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αναφέρεται με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα στις πολιτικές της κυβέρνησης για τις γυναίκες.

«Θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Δεν είμαι μεγάλος φαν των παγκόσμιων ημερών. Να μου πείτε γιατί; Γιατί νομίζω o τρόπος που τις αντιμετωπίζουμε έχει μέσα αρκετή υποκρισία. Θυμόμαστε κάτι μια ημέρα τον χρόνο και το ξεχνάμε τις υπόλοιπες. Θεωρώ όμως ότι έχουν και ξεχωριστή αξία αν μας κάνουν να αναλογιζόμαστε αυτή την μία μέρα τι κάνουμε τον υπόλοιπο χρόνο», αναφέρει.

Στην συνέχεια αναφερόμενος στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης για τις γυναίκες υπογραμμίζει: «Στηρίζουμε έμπρακτα τη μητρότητα και τις εργαζόμενες γυναίκες. Όχι με λόγια, αλλά με πρωτοβουλίες. Πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς». Αυξημένα εισοδηματικά όρια για τα vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Επέκταση της άδειας μητρότητας στους 9 μήνες για μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες. Εννέα μήνες παίρνουν τον κατώτατο μισθό από εκεί που έπαιρναν απλά ένα επίδομα κάτω των 1000 ευρώ. Επίδομα γέννησης από 2400 ευρώ έως 3500 ευρώ για μια πρώτη στήριξη για μια νέα οικογένεια και μια νέα μαμά. Μέσα από τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ και εφαρμόζεται από 1.1.2026, ενισχύουμε την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών με φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, απαλλαγές για νέες μητέρες από το τεκμαρτό εισόδημα και μηδενικός φόρος εισοδήματος για κάθε νέα εργαζόμενη έως 25 ετών και φόρο 9% μέχρι 30 ετών».

«Ταυτόχρονα, επενδύουμε στην ισότητα στην εργασία με πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα «Σήμα διαφορετικότητας για επιχειρήσεις» που υλοποιείται και το πρόγραμμα «Σήμα ισότητας» που θα ξεκινήσει προσεχώς, αλλά και το έργο Fair Pay για την εξάλειψη του έμφυλου μισθολογικού χάσματος.

Εννοείται, στεκόμαστε δίπλα στις γυναίκες που βιώνουν βία με δομές στήριξης στη γραμμή SOS 15900 και εργαλεία όπως το Panic Button. Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη αποδώσει, καθώς τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ευρωπαϊκό δίκτυο ισότητας των φύλων» προσθέτει.

«Στόχος είναι κάθε γυναίκα να έχει ίσες ευκαιρίες να νιώθει ασφαλής και να ακούγεται τη φωνή της. Όχι μόνο σήμερα, κάθε μέρα» τονίζει ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ