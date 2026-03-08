Τραμπ: Εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση του ουρανίου του Ιράν

Η αβεβαιότητα σχετικά με το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν έχει ενταθεί. Η Τεχεράνη διαθέτει 441 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, αρκετό για περίπου 12 πυρηνικές κεφαλές εφόσον εμπλουτιστεί περαιτέρω.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης ειδικών δυνάμεων στο έδαφος για την κατάσχεση του ουρανίου του Ιράν, το οποίο είναι σχεδόν κατάλληλο για κατασκευή πυρηνικής βόμβας, καθώς αξιωματούχοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι το απόθεμα μπορεί να έχει μετακινηθεί, σύμφωνα με τρεις διπλωματικούς αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για το ζήτημα, αναφέρει το Bloomberg.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο. Η αβεβαιότητα σχετικά με το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν έχει ενταθεί, επειδή έχουν περάσει σχεδόν εννέα μήνες από τότε που επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ επαλήθευσαν τελευταία φορά την τοποθεσία του, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

«Δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν σε αυτό και κάποια στιγμή ίσως το κάνουμε εμείς», δήλωσε ο Τραμπ αργά το Σάββατο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μέσα στο Air Force One. «Δεν το έχουμε κυνηγήσει μέχρι τώρα, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε αργότερα. Δεν θα το κάναμε τώρα.»

Ένας από τους δηλωμένους στόχους των επιθέσεων στο Ιράν ήταν να στερηθεί η Ισλαμική Δημοκρατία κάθε δυνατότητα παραγωγής πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, τα πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις πέρυσι περιέπλεξαν την προσπάθεια παρακολούθησης του ουρανίου. Το ζήτημα αυτό έχει επανέλθει πλέον στο προσκήνιο για τους στρατιωτικούς ηγέτες και δεν είναι σαφές αν μια πιθανή ειδική επιχείρηση θα διεξαχθεί από αμερικανικές ή ισραηλινές δυνάμεις.

Δημόσια, Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται βέβαιοι ότι γνωρίζουν πού αποθηκεύεται το ουράνιο. Ιδιωτικά, ωστόσο, λέγεται ότι υπάρχει λιγότερη βεβαιότητα. Τις εβδομάδες πριν από τα πιο πρόσφατα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, παρατηρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), με έδρα τη Βιέννη, κατέγραψαν συνεχή δραστηριότητα έξω από σήραγγες που έχουν κατασκευαστεί σε πλαγιά λόφου κοντά στο Ισφαχάν, όπου το υλικό είχε καταγραφεί τελευταία φορά πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες.

Αυτή η δραστηριότητα αυξάνει την πιθανότητα ότι τουλάχιστον ένα μέρος από τα 441 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που φυλάσσονταν στο συγκρότημα μετακινήθηκε, δήλωσε ένας διπλωμάτης στην αυστριακή πρωτεύουσα που είναι εξοικειωμένος με τις αξιολογήσεις της υπηρεσίας.

Το απόθεμα αυτό είναι αρκετό για περίπου δώδεκα πυρηνικές κεφαλές, εφόσον εμπλουτιστεί περαιτέρω, με τις ΗΠΑ να αναφέρουν συγκεκριμένα ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 11 βόμβες. Το Ιράν διαθέτει επίσης περισσότερα από 8.000 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε χαμηλότερα επίπεδα, υλικό που θα μπορούσε να αναβαθμιστεί εάν αποκατασταθεί η δυνατότητα περαιτέρω εμπλουτισμού.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναζητούν ενεργά το υψηλά εμπλουτισμένο υλικό και έχουν καταρτίσει εναλλακτικά σχέδια, τα οποία περιλαμβάνουν ακόμη και την ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων εάν επιβεβαιωθεί η τοποθεσία του, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Φωτογραφία @AP