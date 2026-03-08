Ισραήλ: Ο πόλεμος θα πάρει ακόμα πολύ καιρό λέει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου

Πρέπει να κάνουμε υπομονή, δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ απευθυνόμενος σε αξιωματικούς του στρατού.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει ακόμα «πολύ καιρό», σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το στρατό. «Το Ισραήλ βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να περιμένουμε ότι αυτό θα πάρει ακόμα πολύ καιρό, πρέπει να κάνουμε υπομονή», δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ απευθυνόμενος σε αξιωματικούς του στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ