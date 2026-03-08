Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Ο πόλεμος θα πάρει ακόμα πολύ καιρό λέει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: Ο πόλεμος θα πάρει ακόμα πολύ καιρό λέει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου
Πρέπει να κάνουμε υπομονή, δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ απευθυνόμενος σε αξιωματικούς του στρατού.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει ακόμα «πολύ καιρό», σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το στρατό. «Το Ισραήλ βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να περιμένουμε ότι αυτό θα πάρει ακόμα πολύ καιρό, πρέπει να κάνουμε υπομονή», δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ απευθυνόμενος σε αξιωματικούς του στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το Χρηματιστήριο στη δίνη του πολέμου - Αντίστροφη μέτρηση ως τα τέλη Μαρτίου

Πώς και πόσο επεκτείνεται η τουριστική σεζόν – Το γράφημα της εβδομάδας

Παγκόσμια «χρεοκοπία νερού»: Το νέο οικονομικό και γεωπολιτικό ρίσκο έως το 2050

tags:
Ισραήλ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider